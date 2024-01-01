Кремль готовий вивчити план Зеленського, але є одна умова, - Пєсков

дмитро пєсков заявив, що кремль може погодитися вивчити план українського президента Володимира Зеленського для завершення війни. Однак для цього є одна умова.



Про це пєсков сказав під час щоденних заяв для преси, передає російське пропагандистське агентство ТАСС, пише



Умовою, за якої в кремлі вивчатимуть план Зеленського, є його публікація «в офіційних джерелах». Що саме він мав на увазі під такими джерелами, пєсков не уточнив.



Водночас, за його словами, в кремлі «з обережністю ставляться» до змісту публікацій у ЗМІ, де поширюють нібито пункти плану Зеленського.



Раніше видання Bloomberg із посиланням на людей, «знайомих із питанням», писало, що план українського президента нібито передбачає запрошення до НАТО та чіткий шлях до членства у ЄС.



Тим часом видання Times назвало кілька пунктів, які нібито входять до плану. Серед них — надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5 статті статуту НАТО, однак про власне вступ до Альянсу не згадується.



В Офісі ж президента казали, що план базується на тому, що іноземні партнери нададуть Україні дозвіл на удари по території росії.



План перемоги



Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.



Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру».



Цей план Україна представить міжнародним партнерам. Зокрема, для цього президент у вересні зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.



«Цей план — про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів, і, як на мене, це добре. Кожен пункт залежатиме від рішення Байдена», — наголошував Зеленський у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією.



Він також розповів, що український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник російського лідеразаявив, що кремль може погодитися вивчити. Однак для цього є одна умова.Про це пєсков сказав під час щоденних заяв для преси, передає російське пропагандистське агентство ТАСС, пише Громадське Умовою, за якої в кремлі вивчатимуть план Зеленського, є його публікація «в офіційних джерелах». Що саме він мав на увазі під такими джерелами, пєсков не уточнив.Водночас, за його словами, в кремлі «з обережністю ставляться» до змісту публікацій у ЗМІ, де поширюють нібито пункти плану Зеленського.Раніше видання Bloomberg із посиланням на людей, «знайомих із питанням», писало, що план українського президента нібито передбачає запрошення до НАТО та чіткий шлях до членства у ЄС.Тим часом видання Times назвало кілька пунктів, які нібито входять до плану. Серед них — надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5 статті статуту НАТО, однак про власне вступ до Альянсу не згадується.В Офісі ж президента казали, що план базується на тому, що іноземні партнери нададуть Україні дозвіл на удари по території росії.Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру».Цей план Україна представить міжнародним партнерам. Зокрема, для цього президент у вересні зустрінеться зі своїм американським колегою«Цей план — про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів, і, як на мене, це добре. Кожен пункт залежатиме від рішення Байдена», — наголошував Зеленський у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією.Він також розповів, що український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію