На Волині обрали голову районного суду





Про це повідомили на сайті Старовижівського районного суду Волинської області.



Згідно з нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається на посаду шляхом таємного голосування строком на три роки.



На посаду голови Старовижівського районного суду Волинської області з 23 вересня було обрано Хаврону Оксану Йосипівну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 вересня у Старовижівському районному суді Волинської області відбулися загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду.Про це повідомили на сайті Старовижівського районного суду Волинської області.Згідно з нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається на посаду шляхом таємного голосування строком на три роки.На посаду голови Старовижівського районного суду Волинської області з 23 вересня було обрано

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