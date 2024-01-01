На Волині обрали голову районного суду
Сьогодні, 14:09
18 вересня у Старовижівському районному суді Волинської області відбулися загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду.
Про це повідомили на сайті Старовижівського районного суду Волинської області.
Згідно з нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається на посаду шляхом таємного голосування строком на три роки.
На посаду голови Старовижівського районного суду Волинської області з 23 вересня було обрано Хаврону Оксану Йосипівну.
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Про це повідомили на сайті Старовижівського районного суду Волинської області.
Згідно з нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається на посаду шляхом таємного голосування строком на три роки.
На посаду голови Старовижівського районного суду Волинської області з 23 вересня було обрано Хаврону Оксану Йосипівну.
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