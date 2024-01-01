У Луцьку нетверезий водій наїхав на паркан.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Вчора, 22 вересня, близько 21-ї години ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Зоряній.На місці з’ясувалося, що водій керуючи автомобілем Toyota, не вибрав безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням внаслідок чого здійснив наїзд на паркан", - йдеться в повідомленні.Під час спілкування з керманичем патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест за допомогою приладу Драгер. Результат — 1, 38 проміле.На громадянина склали два адмінматеріали: за ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.