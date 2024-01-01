Загинув як Герой — на полі бою: на Волині попрощалися із Сергієм Салінським

Сергієм Степановичем Салінським.



Про це Ігор Чайка.



Воїн-захисник народився у Ковелі 11 травня 1979 року. Батьки Сергія — Анна Миколаївна та Степан Трифонович — працювали на заводі «Ковельсільмаш».



Сергій навчався в ковельській ЗОШ №10, а після дев’ятого класу — у вечірній школі. Він рано залишився без батька, тому, як старший син, став для мами першим помічником та опорою в родині. Роботи не цурався: працював скрізь, де потрібні були робочі руки. Встиг скуштувати заробітчанського хліба на сезонних роботах у Польщі. До мобілізації працював на складі побутової хімії компанії VIA Континент.



Із сімейним життям у Сергія довго не складалося. Але все змінила зустріч з майбутньою дружиною Іванною. У жовтні 2013 року пара стала на рушничок щастя, а вже згодом у Салінських народилася донечка. Сергій обожнював малечу. Він заздалегідь знав: якщо Іванна народить дівчинку, то її назвуть Катею — на честь його бабусі.



Родина була для Сергія джерелом життєвої сили та натхнення. Тому розлука з рідними була чи не найбільшим для нього випробуванням.

У червні цього року Сергій отримав повістку по мобілізації в 11-ий прикордонний загін Державної прикордонної служби України. Пройшов навчання в учбовому центрі. Служив у комендатурі швидкого реагування, тому опинився на лінії фронту.



Свій останній бій Герой-захисник України прийняв 17 вересня поблизу села Тихе Чугуєвського району Харківської області. Позиції, де перебував Сергій з побратимами, накрило артилерійським вогнем противника. З неба ворог атакував безпілотниками. Шансів вижити не було…



"Сергій Салінський загинув як Герой — на полі бою, до останнього вірний військовій присязі. Він поліг заради майбутнього своєї родини, донечки Каті, рідного міста та України. Тепер йому назавжди 45...



Щирі співчуття родині нашого Воїна: мамі Анні Миколаївні, дружині Іванні, донечці Каті, братові Віктору та всім, хто знав і любив загиблого Захисника", - наголосив Ігор Чайка.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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