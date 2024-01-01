У луцькому закладі продали алкоголь неповнолітньому: що кажуть власники?





Про це на своїй



Вони зазначили, що напередодні отримали інформацію, нібито у цьому закладі систематично продавали алкогольні напої особам, які не досягли 18 років.



Коли рекрути прийшли на перевірку, то дійсно виявили факт продажу алкоголю неповнолітньому.



"Наші оперативники швидко та ефективно провели перевірку. Було зафіксовано кілька фактів продажу алкоголю неповнолітнім, а також зібрано достатньо доказів для подальшого правового реагування", – зазначили вони у дописі.



Також повідомили, що на місце прибула поліція та склала на представників "Білого наливу" відповідні матеріали.



Журналісти ВолиньPost з’ясовують, які саме кроки було здійснено луцькими правоохоронцями.



Тим часом ІА Конкурент Денис підтвердив факт продажу алкоголю неповнолітньому. З його слів, у покупців, щодо віку яких є сумніви, перевіряють документи. Проте хлопець, якому, як виявилося, було 17 років, був значно старшим на вигляд. Тож у нього не просили документів, тому й сталася прикра ситуація.Тепер справу розглядатимуть у суді.



На думку співвласника, заклад могли й підставити, адже рейдова група одразу натрапила на неповнолітнього покупця, хоч відвідувачів було дуже багато. Після цього інциденту, зі слів Дениса, документи перевіряють у всіх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому закладі "Білий налив", що нещодавно відкрився в місті, неповнолітньому хлопцю продали алкоголь.Про це на своїй сторінці в інстаграмі повідомили активісти групи «Валькнут» – рекрути спецпідрозділу ГУР МО «Відар».Вони зазначили, що напередодні отримали інформацію, нібито у цьому закладі систематично продавали алкогольні напої особам, які не досягли 18 років.Коли рекрути прийшли на перевірку, то дійсно виявили факт продажу алкоголю неповнолітньому."Наші оперативники швидко та ефективно провели перевірку. Було зафіксовано кілька фактів продажу алкоголю неповнолітнім, а також зібрано достатньо доказів для подальшого правового реагування", – зазначили вони у дописі.Також повідомили, що на місце прибула поліція та склала на представників "Білого наливу" відповідні матеріали.Журналістиз’ясовують, які саме кроки було здійснено луцькими правоохоронцями.Тим часом ІА Конкурент повідомляє , що співвласник закладупідтвердив факт продажу алкоголю неповнолітньому. З його слів, у покупців, щодо віку яких є сумніви, перевіряють документи. Проте хлопець, якому, як виявилося, було 17 років, був значно старшим на вигляд. Тож у нього не просили документів, тому й сталася прикра ситуація.Тепер справу розглядатимуть у суді.На думку співвласника, заклад могли й підставити, адже рейдова група одразу натрапила на неповнолітнього покупця, хоч відвідувачів було дуже багато. Після цього інциденту, зі слів Дениса, документи перевіряють у всіх.

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