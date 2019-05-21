У Луцькому зоопарку - поповнення

У Луцькому зоопарку - поповнення
До Луцького зоопарку передали з зоопарку "Лімпопо", що у селі Меденичі Львівської області самця мавпи Брааза.

Новому мешканцю Луцького зоопарку чотири роки, він вже відбув обов'язковий карантин та ветеринарний огляд. Про це 23 вересня розповіла Суспільному керівниця зоопарку Людмила Денисенко.

З її слів, тварину передали до Луцька у рамках програми співпраці між зоопарками, бо у Луцьку для самця мавпи Брааза був вільний вольєр.

"Новий житель зоопарку дуже контактний, тож не виникло жодних проблем ні з адаптацією до нових умов життя та з порозумінням з годувальницями", — каже Людмила Денисенко.

Поки до тварини приглядаються, ім'я йому ще не вибрали.

"Наступного сезону обов'язково будемо працювати над тим, щоб у самця з'явилася самка та було поповнення у цих рідкісних приматів", — каже Людмила Денисенко.

Відвідувачі Луцького зоопарку вже можуть побачити самця мавпи Брааза.

Довідково: Мавпи Брааза — у цих мавп на лобі є яскрава помаранчево-червона пляма у формі півмісяця. Вони мають білу морду з довгою білою бородою. Мавпи Брааза живуть у групах до 35 особин, середня кількість – від 8 до 10. Мають добре розвинену здатність до комунікації, використовуючи різні звуки та жести.
У Луцькому зоопарку - поповнення

Поширення мавпи Брааза: країни Африки. Цей вид також зустрічається на невеликих територіях Ефіопії та Південного Судану. Через вирубку лісів і полювання популяція мавп Брааза зменшується, тому вони вважаються видом, що потребує захисту.

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Теги: Луцьк, зоопарк, поповнення
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