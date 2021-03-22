На Волині п'яний чоловік викрав авто, яке водійка залишила біля магазину

На Волині п'яний чоловік викрав авто, яке водійка залишила біля магазину
Слідчі повідомили про підозру волинянину, який викрав чуже авто і спричинив на ньому аварію.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 20 вересня у Старій Вижівці. До поліції звернулась 35-річна мешканка Ковельського району і повідомила про зникнення автомобіля Volkswagen. Транспортний засіб вона залишила біля магазину буквально на кілька хвилин, а коли вийшла – його вже не було.

Поліцейські оперативно встановили, що дійсно за короткий час відсутності заявниці невідома особа сіла за кермо авто і поїхала в невідомому напрямку. Слідчо-оперативна група з’ясувала, що зловмисником виявився 31-річний житель Ковельщини. До того ж, він був у стані сп’яніння.

Прокататись на чужому авто йому вдалось недовго, адже він не впорався з керуванням та злетів з дороги. Перелякавшись, так і залишив розбитий транспортний засіб, а сам утік. Та поліцейські швидко встановили його місце перебування і затримали в порядку ст. 208 КПК України.

21 вересня йому оголосили підозру за ч.2 ст.289 ККУ, за процесуального керівництва прокуратури. Тож тепер за таку витівку чоловік може отримати реальний термін.

Слідчі вже подали клопотання, аби його взяли під варту: запобіжний захід суд обиратиме сьогодні. Досудове слідство триває.


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Теги: волинянин, авто, крадіжка
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