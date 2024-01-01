Як українці виїжджають з окупованих територій: перетин кордону і транзитний центр на Волині

Як українці виїжджають з окупованих територій: перетин кордону і транзитний центр на Волині
Через один із пунктів пропуску у Волинській області повертаються українці з тимчасово окупованих Криму, частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Людей зустрічають волонтери та везуть до транзитних центрів.

Про це Суспільному розповів волонтер Сергій. З його слів, люди змушені діставатися в Україну через Росію і Білорусь.
Як українці виїжджають з окупованих територій: перетин кордону і транзитний центр на Волині

В українців є можливість повернутися на територію України через пункт пропуску який наразі функціонує на Волині, зазначила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Як українці виїжджають з окупованих територій: перетин кордону і транзитний центр на Волині

"В перший день війни він був закритий. І з цього часу могли повернутися саме українці, які слідували з тимчасово окупованих територій або з територій Білорусі та Росії", — сказала речниця загону.

Як працює транзитний центр у Ковелі

У транзитний пункт, що у Ковелі, переселенці приїздять надвечір. Тут їх зустрічають вже інші волонтери. З міркувань безпеки обличчя рідних і людей, які приїхали на Волинь з окупованих і частково окупованих областей України, Суспільне не показує.

Переселенка Наталія, яка зустрічала на Волині свою маму, розповіла: "Мама їхала і через Росію, і через Білорусь. Вся її підтримка тут".

Волинянин Назар Федорук волонтерить майже три місяці. Він розповів, що людей зустрічають та надають першу допомогу.

"Ми їх тут зустрічаємо, надаємо першу допомогу. наприклад пошук білетів, пропонуємо поїсти. Також є в нас душ. Якщо білетів одразу не можемо знайти, то люди залишаються на ночівлю. Багато людей приїжджають зовсім без коштів. Люди рідко лишаються на одну-дві ночі, бо хочуть одразу поїхати до рідних чи своїх домівок", — сказав волонтер.
Як українці виїжджають з окупованих територій: перетин кордону і транзитний центр на Волині

Волонтер Михайло Тарасюк розповів, що для людей організували нічліг у недільній школі.

"Це в нас недільна школа, тут дітки навчаються, але в даний час коли в нас повномасштабна війна, це є в нас спальні місця для тих людей, які приїжджають і рухаються транзитом далі. Ті, що їдуть через Росію, залякані", — зазначив чоловік.

"Вдалося вижити та подолати кілька кордонів й виснажливу дорогу", — так про повернення в Україну сказав 21-річний Даниїл із Запорізької області. З його слів, залишатися вдома стало небезпечно.

На Волинь з окупації їхав дві доби через Росію, потім — білоруські Гомель та Брест. Хлопець розповів, що аби потрапити в Україну, розповідав, що їде вчитися у Білорусь.

"Спецслужби Росії дуже чітко і відверто вас будуть перевіряти на телефони. Особливо будуть "давити" морально. Знаходив через "Телеграм" перевізника, з ним домовився. Він мене попередив, як себе вести, що потрібно робити, як потрібно розмовляти. Приїхав автобус і забрав мене. Так потрапили на кордон з Україною", — розповів Даниїл.

Волонтер Сергій розповів, що за серпень 2024 року перевіз із кордону в більш безпечні місця 526 українців, які поверталися в Україну з тимчасово окупованих територій через інші країни.
Як українці виїжджають з окупованих територій: перетин кордону і транзитний центр на Волині

"По російських документах виїздять. Якщо немає російського документа, то не потраплять в Білорусь. Але якщо є український біометричний паспорт, то можуть їхати навіть із Білорусі у Польщу", — сказав чоловік.

Волонтер Сергій розповів, що за серпень 2024 року перевіз із кордону в більш безпечні місця 526 українців, які поверталися в Україну з тимчасово окупованих територій через інші країни.

"По російських документах виїздять. Якщо немає російського документа, то не потраплять в Білорусь. Але якщо є український біометричний паспорт, то можуть їхати навіть із Білорусі у Польщу", — сказав чоловік.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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