Українські десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з Курщиною





Про це заявили у Десантно-штурмових військах, пише



Там розповіли, що це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області рф.



Також військові показали, як відбувався новий прорив кордону. На поширеному відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на російську територію та перші бої в прикордонній смузі.



Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що українські військові, ймовірно, розпочали наступ на Курську область росії на новій ділянці. Іноземні медіа пишуть, що ці наступальні дії мали більший успіх, ніж спершу передбачалося.



Журналісти стверджували, що ця операція стала «менш масштабним повторенням» попереднього українського вторгнення в Курську область. Вона також мала «набагато більший успіх», ніж спершу здавалося.







Бої в Курській області



Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.



Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня. Станом на 27 серпня Україна контролювала 1294 км² російської території, передавав головнокомандувач ЗСУ. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.



За словами Зеленського, наступ на Курщину — частина великої операції, «щоб примусити рф до справедливого миру». Зокрема, ця операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини, а ще перехопити у росії ініціативу. Також операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян з російського полону.



Днями росіяни почали контрнаступальні дії в Курській області, а втім, за словами Зеленського, це «йде за нашим, українським, планом».



18 вересня представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський заявив, що українські військові зупинили наступ російських військ у Курській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади прорвали одну з ділянок російського кордону, а саме в Курській області.Про це заявили у Десантно-штурмових військах, пише Громадське Там розповіли, що це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області рф.Також військові показали, як відбувався новий прорив кордону. На поширеному відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на російську територію та перші бої в прикордонній смузі.Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що українські військові, ймовірно, розпочали наступ на Курську область росії на новій ділянці. Іноземні медіа пишуть, що ці наступальні дії мали більший успіх, ніж спершу передбачалося.Журналісти стверджували, що ця операція стала «менш масштабним повторенням» попереднього українського вторгнення в Курську область. Вона також мала «набагато більший успіх», ніж спершу здавалося.Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня. Станом на 27 серпня Україна контролювала 1294 км² російської території, передавав головнокомандувач ЗСУ. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.За словами Зеленського, наступ на Курщину — частина великої операції, «щоб примусити рф до справедливого миру». Зокрема, ця операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини, а ще перехопити у росії ініціативу. Також операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян з російського полону.Днями росіяни почали контрнаступальні дії в Курській області, а втім, за словами Зеленського, це «йде за нашим, українським, планом».18 вересня представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський заявив, що українські військові зупинили наступ російських військ у Курській області.

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