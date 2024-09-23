Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів, - Deep State

Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів, - Deep State
За даними аналітиків Deep State, окупанти продовжують просування на східних напрямках. Зокрема, ворог просунувся в Торецьку.

Про це пише LB.ua.

Також росіяни просунулися біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара і Пречистівки. Про це йдеться в оновлених даних аналітиків станом на понеділок.

Згадані населени пункти належать до різних напрямків, зокрема, Покровського, Торецького, Курахівського.

За даними Генерального штабу, минулого тижня кількість боїв зросла, а напрямком із найвищою кількістю атак ворога залишається Курахівський.

Загалом ворог зосередив зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському і Лиманському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 вересня
Сьогодні, 09:36
Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів, - Deep State
Сьогодні, 09:05
У ВР повідомили, коли напишуть законопроєкт про демобілізацію
Сьогодні, 08:20
На Волині судили чоловіка, який побив пенсіонера з інвалідністю
Сьогодні, 07:12
Коли свято апостола Івана Богослова у 2024 році і що не можна робити
Сьогодні, 05:15
Схожі новини
Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 вересня Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 вересня
Сьогодні, 09:36
Впродовж тижня рф застосувала проти України понад 900, близько 400 «шахедів» та 30 ракет Впродовж тижня рф застосувала проти України понад 900, близько 400 «шахедів» та 30 ракет
22 вересень, 19:33
Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу пливли в морі на надувному човні, — WSJ Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу пливли в морі на надувному човні, — WSJ
22 вересень, 18:06
Міжконтинентальна ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань у рф Міжконтинентальна ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань у рф
22 вересень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 вересня
Сьогодні, 09:36
 0
Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів, - Deep State
Сьогодні, 09:05
 0
У ВР повідомили, коли напишуть законопроєкт про демобілізацію
Сьогодні, 08:20
 0
На Волині судили чоловіка, який побив пенсіонера з інвалідністю
Сьогодні, 07:12
 0
Коли свято апостола Івана Богослова у 2024 році і що не можна робити
Сьогодні, 05:15
 0
Медіа
відео
1/8