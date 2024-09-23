Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів, - Deep State
Сьогодні, 09:05
За даними аналітиків Deep State, окупанти продовжують просування на східних напрямках. Зокрема, ворог просунувся в Торецьку.
Про це пише LB.ua.
Також росіяни просунулися біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара і Пречистівки. Про це йдеться в оновлених даних аналітиків станом на понеділок.
Згадані населени пункти належать до різних напрямків, зокрема, Покровського, Торецького, Курахівського.
За даними Генерального штабу, минулого тижня кількість боїв зросла, а напрямком із найвищою кількістю атак ворога залишається Курахівський.
Загалом ворог зосередив зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському і Лиманському напрямках.
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Про це пише LB.ua.
Також росіяни просунулися біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара і Пречистівки. Про це йдеться в оновлених даних аналітиків станом на понеділок.
Згадані населени пункти належать до різних напрямків, зокрема, Покровського, Торецького, Курахівського.
За даними Генерального штабу, минулого тижня кількість боїв зросла, а напрямком із найвищою кількістю атак ворога залишається Курахівський.
Загалом ворог зосередив зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському і Лиманському напрямках.
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