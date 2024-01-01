На Волині судили чоловіка, який побив пенсіонера з інвалідністю





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, пише



Конфлікт між чоловіками стався 4 листопада 2023 року. Під час сварки Олександр К. завдав своєму сусідові кілька ударів кулаками по обличчю. Останній впав і почав знімати все на мобільний телефон. Через це кривдник почав бити постраждалого його телефоном по голові, а завершив кількома ударами ногами.



У жертви діагностували синці та садна, перелом носа, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.



Обвинувачений свою вину у скоєнні повністю визнав. Я розповів, потерпілий встановлював риболовні сітки на озері, через що між ними були конфлікти. 4 листопада волинянин порубав човен, який належав сусіду, тому виникла сварка, яка переросла в бійку. Ніякої допомоги потерпілому не надавав, швидку та поліцію не викликав, вибачень не просив.



Потерпілий зазначив, що він є людиною старшого віку з інвалідністю ІІ групи, має проблеми з диханням, користується інгаляторами. Під час бійки почав задихатись, однак обвинувачений далі бив його по голові. Через травми у нього погіршився стан його здоров'я. Тому чоловік просив суд стягнути з кривдника моральну шкоду, витрати на правничу допомогу та ремонт човна.



Дії обвинуваченого кваліфікували за ч.2 ст.125 КК України, тобто як умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. Суд врахував, що він вперше притягується до криміналу, не працює, характеризується посередньо, іноді зловживає алкоголем, проживає разом зі співмешканкою та трьома малолітніми дітьми.



Олександра К. визнали винним і призначити йому 180 годин громадських робіт. Також він заплатить 22,5 тисячі гривень компенсації потерпілому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судили волинянина, який побив пенсіонера з інвалідністю через сусідський конфлікт. Дебошир відбувся громадськими роботами та виплатою компенсації.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, пише ІА Волинські новини Конфлікт між чоловіками стався 4 листопада 2023 року. Під час сварки Олександр К. завдав своєму сусідові кілька ударів кулаками по обличчю. Останній впав і почав знімати все на мобільний телефон. Через це кривдник почав бити постраждалого його телефоном по голові, а завершив кількома ударами ногами.У жертви діагностували синці та садна, перелом носа, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.Обвинувачений свою вину у скоєнні повністю визнав. Я розповів, потерпілий встановлював риболовні сітки на озері, через що між ними були конфлікти. 4 листопада волинянин порубав човен, який належав сусіду, тому виникла сварка, яка переросла в бійку. Ніякої допомоги потерпілому не надавав, швидку та поліцію не викликав, вибачень не просив.Потерпілий зазначив, що він є людиною старшого віку з інвалідністю ІІ групи, має проблеми з диханням, користується інгаляторами. Під час бійки почав задихатись, однак обвинувачений далі бив його по голові. Через травми у нього погіршився стан його здоров'я. Тому чоловік просив суд стягнути з кривдника моральну шкоду, витрати на правничу допомогу та ремонт човна.Дії обвинуваченого кваліфікували за ч.2 ст.125 КК України, тобто як умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. Суд врахував, що він вперше притягується до криміналу, не працює, характеризується посередньо, іноді зловживає алкоголем, проживає разом зі співмешканкою та трьома малолітніми дітьми.Олександра К. визнали винним і призначити йому 180 годин громадських робіт. Також він заплатить 22,5 тисячі гривень компенсації потерпілому.

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