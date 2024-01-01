У ВР повідомили, коли напишуть законопроєкт про демобілізацію

У ВР повідомили, коли напишуть законопроєкт про демобілізацію
Законопроєкт про демобілізацію буде написаний до середини осені 2024-го.

Про це сказав в інтерв'ю NV Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, передає ТСН.

За його словами, обговорення з Кабміном та представниками Генштабу щодо цього питання вже відбулися.

"Терміни – якраз середина осені", – уточнив він.

Водночас поки у ВР не кажуть, чи міститиме законопроєкт конкретні строки демобілізації, чи лише встановлюватиме механізми, прив'язані до указу президента або інших факторів.

Секретар Комітету з нацбезпеки зауважив, що під час обговорення законопроєкту були і представники Генштабу. Під час розмови піднімали тему темпів мобілізації, а саме, чи дозволять вони уряду написати цей законопроєкт. Однак Костенко впевнений, що законопроєкт буде написаний.

"Чи там будуть конкретні терміни, чи будуть просто встановлені механізми демобілізації? Ми цього поки не знаємо. Я більше думаю про те, щоб нікого зайвий раз не налаштовувати, що там будуть написані 36, 37 або 38 місяців. Я думаю, там будуть написані умови демобілізації, прив’язані до указу президента або ще до чогось", – сказав Костенко.

Водночас він поки сумнівається, що у законопроєкті будуть прописані конкретні строки. За його словами, з огляду на темпи мобілізації, на те, що одні – захищають, а інші намагаються ухилитися від мобілізації, навряд чи зараз є можливість встановити якісь конкретні терміни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Мобілізація, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ВР повідомили, коли напишуть законопроєкт про демобілізацію
Сьогодні, 08:20
На Волині судили чоловіка, який побив пенсіонера з інвалідністю
Сьогодні, 07:12
Коли свято апостола Івана Богослова у 2024 році і що не можна робити
Сьогодні, 05:15
Війна в Україні може стати «вічною»: Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення — The Times
Сьогодні, 03:19
Світло буде по 4-5 годин на добу: українців попередили про можливі відключення
Сьогодні, 01:30
Схожі новини
Війна в Україні може стати «вічною»: Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення — The Times Війна в Україні може стати «вічною»: Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення — The Times
Сьогодні, 03:19
Зниження призовного віку мобілізації від 60 до 50 років: чи готовий на це Генштаб Зниження призовного віку мобілізації від 60 до 50 років: чи готовий на це Генштаб
20 вересень, 03:16
Комітет Ради підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років Комітет Ради підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років
17 вересень, 14:18
Зеленський відповів, чи отримала Україна дозвіл на удари вглиб РФ Зеленський відповів, чи отримала Україна дозвіл на удари вглиб РФ
15 вересень, 23:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ВР повідомили, коли напишуть законопроєкт про демобілізацію
Сьогодні, 08:20
 0
На Волині судили чоловіка, який побив пенсіонера з інвалідністю
Сьогодні, 07:12
 0
Коли свято апостола Івана Богослова у 2024 році і що не можна робити
Сьогодні, 05:15
 0
Війна в Україні може стати «вічною»: Захід і Київ мають різні уявлення про її закінчення — The Times
Сьогодні, 03:19
 0
Світло буде по 4-5 годин на добу: українців попередили про можливі відключення
Сьогодні, 01:30
 0
Медіа
відео
1/8