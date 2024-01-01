Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 вересня

Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 вересня
За попередній тиждень в Україні відбулося 1317 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лиманському і Куп'янському напрямках. Ворог провів 13 ракетних ударів (36 ракет), 538 авіаударів (830 КАБ), вчинив близько 30 000 обстрілів (1139 – з реактивних систем залпового вогню).

У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей ворог зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстріли, завдає авіаударів. Застосовує БпЛА для уточнення положення наших військ та ударів, повідомив у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни провели 13 атак, зокрема у районі населених пунктів Вовчанськ і Тихе.

На Куп'янському напрямку основні ворожі штурми були біля Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки, Піщаного, Лозової. Сили оборони відбили 98 атак.

На Лиманському захисники зупинили 143 атаки. Росіяни концентрувалися в районах Греківки, Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку оборонці відбивали 30 штурмових дій росіян, зокрема, у районах Переїзного, Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки і Івано-Даріївки.

На Краматорському Сили оборони відбили 46 атак. Найактивнішим ворог був у районах Васюківки, Часового Яру, Ступочок і Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог вчинив 97 штурмів біля Дружби, Нелипівки, Торецька, Залізного і Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники відбили 278 атак окупантів. Основні наступальні зусилля ворог зосередив у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Гродівка, Новогродівка, Миколаївка, Олександропіль, Зелене Поле, Михайлівка, Миролюбівка, Маринівка і Красний Яр.

На Курахівському напрямку було найбільше штурмів – 319. Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки.

На Времівському Сили оборони відбивали 63 атаки в районах Вугледара, Водяного, Катеринівки, Солодкого і Макарівки.

На Гуляйпільському росіяни вчинили чотири безуспішні наступи в бік Гуляйполя.

На Оріхівському росіяни 31 раз атакували оборонців, в основному, в районі Роботиного і Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від намірів витіснити захисників з зайнятих плацдармів та островів на Дніпрі. Провів 28 безуспішних атак.

Триває операція в Курській операції.

Порівняно з тижнем раніше, 16-22 вересня кількість атак в Україні зросла (було 1012). Лідером за кількістю бойових зіткнень серед напрямків залишається Курахівський. Однак минулого тижня Росія атакувала на ньому ще активніше. Другий за кількістю – Покровський, тут боїв також побільшало.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з Курщиною
Сьогодні, 10:16
Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 вересня
Сьогодні, 09:36
Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів, - Deep State
Сьогодні, 09:05
У ВР повідомили, коли напишуть законопроєкт про демобілізацію
Сьогодні, 08:20
На Волині судили чоловіка, який побив пенсіонера з інвалідністю
Сьогодні, 07:12
Схожі новини
Українські десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з Курщиною Українські десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з Курщиною
Сьогодні, 10:16
Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів, - Deep State Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів, - Deep State
Сьогодні, 09:05
Впродовж тижня рф застосувала проти України понад 900, близько 400 «шахедів» та 30 ракет Впродовж тижня рф застосувала проти України понад 900, близько 400 «шахедів» та 30 ракет
22 вересень, 19:33
Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу пливли в морі на надувному човні, — WSJ Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу пливли в морі на надувному човні, — WSJ
22 вересень, 18:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з Курщиною
Сьогодні, 10:16
 0
Яка ситуація на фронті станом на ранок 23 вересня
Сьогодні, 09:36
 0
Росія просунулася в Торецьку і біля шести населених пунктів, - Deep State
Сьогодні, 09:05
 0
У ВР повідомили, коли напишуть законопроєкт про демобілізацію
Сьогодні, 08:20
 0
На Волині судили чоловіка, який побив пенсіонера з інвалідністю
Сьогодні, 07:12
 0
Медіа
відео
1/8