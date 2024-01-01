Лучани збирають кошти на екзоскелет, що допоможе ходити їхньому маленькому синочку
Сьогодні, 11:15
Микола та Олександра Веремейчики з Луцька просять небайдужих долучитися до збору коштів. Мета подружжя - придбати унікальний апарат, екзоскелет "Trexo Robotics", який допоможе ходити їхньому маленькому синочку Мартину.
Про це, звернувшись до редакції ВолиньPost, повідомив батько малюка.
Мартин та його братик-близнюк Матвій з’явилися на світ передчасно, тому мали певні проблеми зі здоров’ям.
"З раннього віку ми з ними займалися фізичною терапією в Україні, щоб допомагати у розвитку навичок. Пізніше знайшли хороший центр у Варшаві Centrum Intensywnej Terapii - Olinek Suit Therapy, переїхали туди. І от вже більше ніж пів року щоденно вони працюють з реабілітологами. Поступово рухаються до мети йти і бігти", – каже Микола.
Зараз малюкам рік і 10 місяців. Матвій вже може сам переміщатися з ходунками, а Мартин поки – тільки з допомогою фізичних терапевтів. Проте цього недостатньо.
"У пошуку рішень ми знайшли Trexo Robotics. Його називають у світі реабілітації Game changer. Він дасть можливість Мартину вчитись ходити багато, правильно і в будь-якому місці, досягати нових результатів", – говорить батько.
Trexo Robotics продається в Канаді та вартує близько 40 000 доларів. Станом на зараз батькам залишилось зібрати 300 тисяч гривень.
Батьки просять небайдужих українців долучитися до збору та дати шанс маленькому Мартину одужати й пізнати всі радості життя.
"За кожного зробимо крок вперед", – зазначив Микола.
Банка: https://send.monobank.ua/jar/2nha8zxEQ3
МоноКартка: 4441 1144 5465 6008
ПриватКартка: 5363 5421 0707 2309
For donations from abroad: https://whydonate.com/.../fundr.../trexo-robotics-for-martyn
Crypto wallet USDT(Trc20): TQNuYZHthoZjpJCQ7aPCciRavoB8uQx9bc
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це, звернувшись до редакції ВолиньPost, повідомив батько малюка.
Мартин та його братик-близнюк Матвій з’явилися на світ передчасно, тому мали певні проблеми зі здоров’ям.
"З раннього віку ми з ними займалися фізичною терапією в Україні, щоб допомагати у розвитку навичок. Пізніше знайшли хороший центр у Варшаві Centrum Intensywnej Terapii - Olinek Suit Therapy, переїхали туди. І от вже більше ніж пів року щоденно вони працюють з реабілітологами. Поступово рухаються до мети йти і бігти", – каже Микола.
Зараз малюкам рік і 10 місяців. Матвій вже може сам переміщатися з ходунками, а Мартин поки – тільки з допомогою фізичних терапевтів. Проте цього недостатньо.
"У пошуку рішень ми знайшли Trexo Robotics. Його називають у світі реабілітації Game changer. Він дасть можливість Мартину вчитись ходити багато, правильно і в будь-якому місці, досягати нових результатів", – говорить батько.
Trexo Robotics продається в Канаді та вартує близько 40 000 доларів. Станом на зараз батькам залишилось зібрати 300 тисяч гривень.
Батьки просять небайдужих українців долучитися до збору та дати шанс маленькому Мартину одужати й пізнати всі радості життя.
"За кожного зробимо крок вперед", – зазначив Микола.
Банка: https://send.monobank.ua/jar/2nha8zxEQ3
МоноКартка: 4441 1144 5465 6008
ПриватКартка: 5363 5421 0707 2309
For donations from abroad: https://whydonate.com/.../fundr.../trexo-robotics-for-martyn
Crypto wallet USDT(Trc20): TQNuYZHthoZjpJCQ7aPCciRavoB8uQx9bc
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому зоопарку - поповнення
Сьогодні, 11:52
Лучани збирають кошти на екзоскелет, що допоможе ходити їхньому маленькому синочку
Сьогодні, 11:15
Як українці виїжджають з окупованих територій: перетин кордону і транзитний центр на Волині
Сьогодні, 10:50