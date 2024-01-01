Лучани збирають кошти на екзоскелет, що допоможе ходити їхньому маленькому синочку

таз Луцька просять небайдужих долучитися до збору коштів. Мета подружжя - придбати унікальний апарат, екзоскелет "Trexo Robotics", який допоможе ходити їхньому маленькому синочку Мартину.Про це, звернувшись до редакції, повідомив батько малюка.та його братик-близнюкз’явилися на світ передчасно, тому мали певні проблеми зі здоров’ям."З раннього віку ми з ними займалися фізичною терапією в Україні, щоб допомагати у розвитку навичок. Пізніше знайшли хороший центр у Варшаві Centrum Intensywnej Terapii - Olinek Suit Therapy, переїхали туди. І от вже більше ніж пів року щоденно вони працюють з реабілітологами. Поступово рухаються до мети йти і бігти", – каже Микола.Зараз малюкам рік і 10 місяців. Матвій вже може сам переміщатися з ходунками, а Мартин поки – тільки з допомогою фізичних терапевтів. Проте цього недостатньо."У пошуку рішень ми знайшли Trexo Robotics. Його називають у світі реабілітації Game changer. Він дасть можливість Мартину вчитись ходити багато, правильно і в будь-якому місці, досягати нових результатів", – говорить батько.Trexo Robotics продається в Канаді та вартує близько 40 000 доларів. Станом на зараз батькам залишилось зібрати 300 тисяч гривень.Батьки просять небайдужих українців долучитися до збору та дати шанс маленькому Мартину одужати й пізнати всі радості життя."За кожного зробимо крок вперед", – зазначив Микола.