Журналісти дізналися, з яких пунктів складається план перемоги Зеленського

Володимира Зеленського передбачає надання гарантій безпеки та продовження міжнародної допомоги для України.



Про це пише Times, покликаючись на власні джерела, повідомляє



Так, план перемоги, ймовірно, передбачає:



- надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5 статті статуту НАТО, однак про власне вступ до Альянсу не згадується;



- продовження наступу українських військ у Курській області рф, аби забезпечити в такий спосіб територіальну «розмінну монету»;



- прохання про «конкретне» сучасне озброєння;



- міжнародну фінансову допомогу для відновлення зруйнованої економіки України.



Times пише, що Зеленський хоче «захистити від Трампа» американську підтримку України після заяв Трампа та його соратника Джеймса Ді Венса про те, що війну можна закінчити, запропонувавши територіальні поступки на користь росії.



Разом з цим, один зі співрозмовників Times наголосив, що замороження війни «точно не може бути основою для переговорів».



Окрім цього, за даними видання, президент США Джо Байден навряд чи оголосить про дозвіл на удари по рф західними ракетами. Один із неназваних співрозмовників Times заявив, що «рівень загрози з боку росіян і путіна ще ніколи не був таким сильним. І головна проблема полягає в тому, що ми не знаємо, де проходять справжні червоні лінії».



План перемоги



Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.



Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру».



Цей план Україна представить міжнародним партнерам. Зокрема, для цього президент у вересні зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.



«Цей план — про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів, і, як на мене, це добре. Кожен пункт залежатиме від рішення Байдена», — наголошував Зеленський у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! План перемоги президента Українипередбачає надання гарантій безпеки та продовження міжнародної допомоги для України.Про це пише Times, покликаючись на власні джерела, повідомляє Громадське - надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5 статті статуту НАТО, однак про власне вступ до Альянсу не згадується;- продовження наступу українських військ у Курській області рф, аби забезпечити в такий спосіб територіальну «розмінну монету»;- прохання про «конкретне» сучасне озброєння;- міжнародну фінансову допомогу для відновлення зруйнованої економіки України.Times пише, що Зеленський хоче «захистити від Трампа» американську підтримку України після заяв Трампа та його соратника Джеймса Ді Венса про те, що війну можна закінчити, запропонувавши територіальні поступки на користь росії.Разом з цим, один зі співрозмовників Times наголосив, що замороження війни «точно не може бути основою для переговорів».Окрім цього, за даними видання, президент США Джо Байден навряд чи оголосить про дозвіл на удари по рф західними ракетами. Один із неназваних співрозмовників Times заявив, що «рівень загрози з боку росіян і путіна ще ніколи не був таким сильним. І головна проблема полягає в тому, що ми не знаємо, де проходять справжні червоні лінії».Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру».Цей план Україна представить міжнародним партнерам. Зокрема, для цього президент у вересні зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.«Цей план — про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів, і, як на мене, це добре. Кожен пункт залежатиме від рішення Байдена», — наголошував Зеленський у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією.

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