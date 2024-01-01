На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Гудько

На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Гудько
На війні загинув Герой з Волині Віктор Гудько.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"На жаль, знову страшна звістка з фронту. 22 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув молодший сержант ГУДЬКО ВІКТОР ЙОСИПОВИЧ, 1987 року народження, житель Любешова.

Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе.

Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!

Низький уклін Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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