Похвалився уловом: волинянин виловив величезну рибу
Сьогодні, 07:17
На Волині рибалка Влад Балака витягнув п'ятикілограмового дзеркального коропа.
Своїм уловом чоловік похизувався у місцевій фейсбук-спільноті «Рибалки Волині», передає "Конкурент".
Каже, що риба заважила на понад п'ять кілограмів.
«5.2 кг на Черв'як з опаришом.», – підписав він світлину.
Такого красеня йому вдалось зловити на ставках в Оконську.
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Своїм уловом чоловік похизувався у місцевій фейсбук-спільноті «Рибалки Волині», передає "Конкурент".
Каже, що риба заважила на понад п'ять кілограмів.
«5.2 кг на Черв'як з опаришом.», – підписав він світлину.
Такого красеня йому вдалось зловити на ставках в Оконську.
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