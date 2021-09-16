Похвалився уловом: волинянин виловив величезну рибу

Похвалився уловом: волинянин виловив величезну рибу
На Волині рибалка Влад Балака витягнув п'ятикілограмового дзеркального коропа.

Своїм уловом чоловік похизувався у місцевій фейсбук-спільноті «Рибалки Волині», передає "Конкурент".

Каже, що риба заважила на понад п'ять кілограмів.

«5.2 кг на Черв'як з опаришом.», – підписав він світлину.

Такого красеня йому вдалось зловити на ставках в Оконську.

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Теги: рибалка, волинянин
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