Вибір акумулятора для ДБЖ: про що варто знати користувачам
Сьогодні, 11:15
Якщо у вас вдома чи в офісі є безперебійник, можна не хвилюватися за техніку, яка працює від мережі. Коли відбуваються стрибки напруги або повне відключення, побутові прилади не виходять із ладу, а також можуть ще деякий час працювати в автономному режимі завдяки ДБЖ.
Але для цього вкрай важливо, щоб акумулятор для безперебійника був якісним та надійним, тож придбати саме такий можна за посиланням https://triniti-sb.com.ua/akumuliatory/ в інтернет-магазині TRINITI-SB.
Акумулятор — це важливий елемент будь-якого ДБЖ, тому до його вибору варто ставитися серйозно і відповідально. Від якості батареї залежить тривалість та потужність роботи безперебійника.
Щоби вибрати правильний пристрій, варто знати його різновиди та чим вони відрізняються між собою. Популярними є такі варіанти:
свинцево-кислотні (AGM);
гелеві (GEL);
літій-залізо-фосфатні (Lifepo4).
Перші безпечні в експлуатації, розміщувати їх можна в будь-якому положенні (окрім перевернутого донизу), не потребують обслуговування, стійкі до низьких температур, підвищеного навантаження, глибокого розряду. Також вони не бояться вібрацій, але через велику вагу вважаються менш портативними. За температури +50 °C і вище працюють гірше. Строк служби — 5-10 років.
Другі вирізняються повною герметичністю за будь-якого розташування. Безпечні, а тому підходять для використання у квартирах. Обслуговування таким акумуляторам не потрібне, глибокої розрядки вони не бояться, але за низьких температур можуть припинити роботу. У разі дотримання правил користування гелеві батареї можуть прослужити до 7 років.
Останні не виділяють шкідливих речовин, справно працюють навіть у холоді, стійкі до коротких замикань та високої напруги. Розраховані на роботу впродовж 7-10 років.
Розмірковуючи над тим, яку батарею придбати, враховуйте умови, в яких буде використовуватися безперебійник, та свій бюджет.
На сайті компанії TRINITI-SB представлені моделі батарей для безперебійників від різних брендів, що відрізняються місткістю та вхідною напругою.
Вибирайте та замовляйте потрібний пристрій онлайн або за телефоном. А якщо потрібна порада — звертайтеся до консультантів, які дадуть відповіді на будь-які питання щодо акумуляторів або іншої продукції.
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Але для цього вкрай важливо, щоб акумулятор для безперебійника був якісним та надійним, тож придбати саме такий можна за посиланням https://triniti-sb.com.ua/akumuliatory/ в інтернет-магазині TRINITI-SB.
Батареї для безперебійників, що мають найбільший попит
Акумулятор — це важливий елемент будь-якого ДБЖ, тому до його вибору варто ставитися серйозно і відповідально. Від якості батареї залежить тривалість та потужність роботи безперебійника.
Щоби вибрати правильний пристрій, варто знати його різновиди та чим вони відрізняються між собою. Популярними є такі варіанти:
Перші безпечні в експлуатації, розміщувати їх можна в будь-якому положенні (окрім перевернутого донизу), не потребують обслуговування, стійкі до низьких температур, підвищеного навантаження, глибокого розряду. Також вони не бояться вібрацій, але через велику вагу вважаються менш портативними. За температури +50 °C і вище працюють гірше. Строк служби — 5-10 років.
Другі вирізняються повною герметичністю за будь-якого розташування. Безпечні, а тому підходять для використання у квартирах. Обслуговування таким акумуляторам не потрібне, глибокої розрядки вони не бояться, але за низьких температур можуть припинити роботу. У разі дотримання правил користування гелеві батареї можуть прослужити до 7 років.
Останні не виділяють шкідливих речовин, справно працюють навіть у холоді, стійкі до коротких замикань та високої напруги. Розраховані на роботу впродовж 7-10 років.
Розмірковуючи над тим, яку батарею придбати, враховуйте умови, в яких буде використовуватися безперебійник, та свій бюджет.
Де замовити акумулятор для ДБЖ
На сайті компанії TRINITI-SB представлені моделі батарей для безперебійників від різних брендів, що відрізняються місткістю та вхідною напругою.
Вибирайте та замовляйте потрібний пристрій онлайн або за телефоном. А якщо потрібна порада — звертайтеся до консультантів, які дадуть відповіді на будь-які питання щодо акумуляторів або іншої продукції.
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