Вибір акумулятора для ДБЖ: про що варто знати користувачам





Але для цього вкрай важливо, щоб акумулятор для безперебійника був якісним та надійним, тож придбати саме такий можна за посиланням



Батареї для безперебійників, що мають найбільший попит

Акумулятор — це важливий елемент будь-якого ДБЖ, тому до його вибору варто ставитися серйозно і відповідально. Від якості батареї залежить тривалість та потужність роботи безперебійника.



Щоби вибрати правильний пристрій, варто знати його різновиди та чим вони відрізняються між собою. Популярними є такі варіанти:



свинцево-кислотні (AGM);

гелеві (GEL);

літій-залізо-фосфатні (Lifepo4).

Перші безпечні в експлуатації, розміщувати їх можна в будь-якому положенні (окрім перевернутого донизу), не потребують обслуговування, стійкі до низьких температур, підвищеного навантаження, глибокого розряду. Також вони не бояться вібрацій, але через велику вагу вважаються менш портативними. За температури +50 °C і вище працюють гірше. Строк служби — 5-10 років.



Другі вирізняються повною герметичністю за будь-якого розташування. Безпечні, а тому підходять для використання у квартирах. Обслуговування таким акумуляторам не потрібне, глибокої розрядки вони не бояться, але за низьких температур можуть припинити роботу. У разі дотримання правил користування гелеві батареї можуть прослужити до 7 років.



Останні не виділяють шкідливих речовин, справно працюють навіть у холоді, стійкі до коротких замикань та високої напруги. Розраховані на роботу впродовж 7-10 років.



Розмірковуючи над тим, яку батарею придбати, враховуйте умови, в яких буде використовуватися безперебійник, та свій бюджет.



Де замовити акумулятор для ДБЖ

На сайті компанії TRINITI-SB представлені моделі батарей для безперебійників від різних брендів, що відрізняються місткістю та вхідною напругою.



Вибирайте та замовляйте потрібний пристрій онлайн або за телефоном. А якщо потрібна порада — звертайтеся до консультантів, які дадуть відповіді на будь-які питання щодо акумуляторів або іншої продукції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо у вас вдома чи в офісі є безперебійник, можна не хвилюватися за техніку, яка працює від мережі. Коли відбуваються стрибки напруги або повне відключення, побутові прилади не виходять із ладу, а також можуть ще деякий час працювати в автономному режимі завдяки ДБЖ.Але для цього вкрай важливо, щоб акумулятор для безперебійника був якісним та надійним, тож придбати саме такий можна за посиланням https://triniti-sb.com.ua/akumuliatory/ в інтернет-магазині TRINITI-SB.Акумулятор — це важливий елемент будь-якого ДБЖ, тому до його вибору варто ставитися серйозно і відповідально. Від якості батареї залежить тривалість та потужність роботи безперебійника.Щоби вибрати правильний пристрій, варто знати його різновиди та чим вони відрізняються між собою. Популярними є такі варіанти:Перші безпечні в експлуатації, розміщувати їх можна в будь-якому положенні (окрім перевернутого донизу), не потребують обслуговування, стійкі до низьких температур, підвищеного навантаження, глибокого розряду. Також вони не бояться вібрацій, але через велику вагу вважаються менш портативними. За температури +50 °C і вище працюють гірше. Строк служби — 5-10 років.Другі вирізняються повною герметичністю за будь-якого розташування. Безпечні, а тому підходять для використання у квартирах. Обслуговування таким акумуляторам не потрібне, глибокої розрядки вони не бояться, але за низьких температур можуть припинити роботу. У разі дотримання правил користування гелеві батареї можуть прослужити до 7 років.Останні не виділяють шкідливих речовин, справно працюють навіть у холоді, стійкі до коротких замикань та високої напруги. Розраховані на роботу впродовж 7-10 років.Розмірковуючи над тим, яку батарею придбати, враховуйте умови, в яких буде використовуватися безперебійник, та свій бюджет.На сайті компанії TRINITI-SB представлені моделі батарей для безперебійників від різних брендів, що відрізняються місткістю та вхідною напругою.Вибирайте та замовляйте потрібний пристрій онлайн або за телефоном. А якщо потрібна порада — звертайтеся до консультантів, які дадуть відповіді на будь-які питання щодо акумуляторів або іншої продукції.

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