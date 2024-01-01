На Волині правоохоронці скоїли наїзд на жінку, яка раптово вибігла на дорогу





Як розповіли очевидці, правоохоронець на службовому авто здійснив наїзд на жінку, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги. Травмовану госпіталізували у лікарню, пишуть



Завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік зазначив, що жінку з підозрою на перелом кісток тазу доправили у Камінь-Каширську центральну районну лікарню.



Як розповіла Волинським Новинам речниця територіального управління ДБР Тетяна Муравель, що близько 10 ранку правоохоронці на службовому автомобілі скоїли наїзд на жінку, яка раптово вибігла на дорогу.



За попередніми даними, сталося це поза межами пішохідного переходу. Потерпілу з травмами доправили до лікарні. Перевірка показала, що водій був тверезий.



Зарестроване кримінальне провадження за ч.1 ст 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Автомобіль вилучено.



Тривають першочергові слідчі дії, призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 23 вересня, у селі Іваномисль Камінь-Каширського району.Як розповіли очевидці, правоохоронець на службовому авто здійснив наїзд на жінку, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги. Травмовану госпіталізували у лікарню, пишуть Волинські новини Завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофзазначив, що жінку з підозрою на перелом кісток тазу доправили у Камінь-Каширську центральну районну лікарню.Як розповіла Волинським Новинам речниця територіального управління ДБР, що близько 10 ранку правоохоронці на службовому автомобілі скоїли наїзд на жінку, яка раптово вибігла на дорогу.За попередніми даними, сталося це поза межами пішохідного переходу. Потерпілу з травмами доправили до лікарні. Перевірка показала, що водій був тверезий.Зарестроване кримінальне провадження за ч.1 ст 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Автомобіль вилучено.Тривають першочергові слідчі дії, призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини ДТП.

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