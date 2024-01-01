На Донеччині поліг Воїн з Волині Володимир Дарчич

Володимир Дарчич.



Про це



"Сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого Героя. 23 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат ДАРЧИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 1978 року народження, житель села Бихів.



Розділяю біль втрати, висловлюю щирі співчуття родині і близьким Героя.



Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любешівській громаді."Сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого Героя. 23 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат ДАРЧИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 1978 року народження, житель села Бихів.Розділяю біль втрати, висловлюю щирі співчуття родині і близьким Героя.Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.

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