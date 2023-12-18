Скільки на Волині коштує лікавання хворих на інсульт

У медичному об’єднанні Луцької громади безкоштовно лікують інсультних хворих. Національна служба здоров’я України виплачує 14 тисяч гривень медзакладу за лікування пацієнта з інсультом. Фінансування можливе у межах пакета «Медична допомога при гострому мозковому інсульті», коли хворому забезпечують первинний огляд, оцінку тяжкості інсульту, інструментальні та лабораторні дослідження.Про це повідомив в.о генерального директора медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади«Залежно від перебігу інсульту хворого лікують трьома способами: без застосування тромболітичної терапії, лікування із використанням тромболітика (розчинення тромбу препаратами), проведення ендоваскулярних втручань. До речі, ендоваскулярні втручання є досить дороговартісними, наші нейрохірурги проводять їх 1-2 рази в місяць. НСЗУ на такі унікальні випадки виділяє 128 тисяч гривень на хворого, якому необхідно видаляти тромб із судин голови. Ці кошти покривають лише витратні матеріали на оперативні втручання», – зауважив очільник медоб’єднання.Скільки на Волині коштує лікування хворих на інсультПацієнту з підозрою на інсульт не потрібне направлення лікаря, аби отримати медичну допомогу безоплатно. Адже це невідкладний стан, людину в потрібний медичний заклад доставить «швидка». Медична допомога також безоплатна при безпосередньому зверненні пацієнта та переведенні з іншої лікарні. Медики мають надати допомогу безоплатно, незалежно від наявності направлення чи декларації з лікарем.«Пацієнт з інсультом відразу потрапляє в палату інтенсивної терапії, все необхідне лікування хворому надають у перші години.Там він знаходиться 3 – 5 днів до того часу, поки стабілізується його стан. Далі, в післягострому періоді, хворого переводять у реабілітаційне відділення, де його безкоштовно лікують ще 14 днів», – підсумував Андрій Смольянінов.