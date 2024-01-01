У місті на Волині родині загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 05:28
У місті Горохів відбулося вручення державної нагороди для родини воїна, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.
Про це повідомили у Горохівській міській раді.
24 вересня міський голова Віктор Годик та представники Національної гвардії України вручили державну нагороду родині військового Аркадія Міщенка, який загинув захищаючи Вітчизну.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Орденом «За мужність ІІІ ступеня» (посмертно) Міщенка Аркадія Олександровича (нагороду отримали батьки, дружина та донька).
«Наш захисник був мужнім, сміливим, щирим та відданим своїй родині та Батьківщині. Спи спокійно, наш Герою, вічна слава тобі та вічна подяка за твій подвиг…» - наголосив очільник громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Горохівській міській раді.
24 вересня міський голова Віктор Годик та представники Національної гвардії України вручили державну нагороду родині військового Аркадія Міщенка, який загинув захищаючи Вітчизну.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Орденом «За мужність ІІІ ступеня» (посмертно) Міщенка Аркадія Олександровича (нагороду отримали батьки, дружина та донька).
«Наш захисник був мужнім, сміливим, щирим та відданим своїй родині та Батьківщині. Спи спокійно, наш Герою, вічна слава тобі та вічна подяка за твій подвиг…» - наголосив очільник громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині родині загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 05:28
Україна в розпал сезону купує картоплю в Польщі та Литві
Сьогодні, 03:17
Ковель передав для 14 ОМБр FPV-дрони
Сьогодні, 01:15
25 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні зросте ціна на електроенергію для однієї категорії споживачів
24 вересень, 23:19