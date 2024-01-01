У місті на Волині родині загиблого воїна вручили його посмертну нагороду

У місті на Волині родині загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
У місті Горохів відбулося вручення державної нагороди для родини воїна, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

24 вересня міський голова Віктор Годик та представники Національної гвардії України вручили державну нагороду родині військового Аркадія Міщенка, який загинув захищаючи Вітчизну.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Орденом «За мужність ІІІ ступеня» (посмертно) Міщенка Аркадія Олександровича (нагороду отримали батьки, дружина та донька).
У місті на Волині родині загиблого воїна вручили його посмертну нагороду


«Наш захисник був мужнім, сміливим, щирим та відданим своїй родині та Батьківщині. Спи спокійно, наш Герою, вічна слава тобі та вічна подяка за твій подвиг…» - наголосив очільник громади.
У місті на Волині родині загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
У місті на Волині родині загиблого воїна вручили його посмертну нагороду
У місті на Волині родині загиблого воїна вручили його посмертну нагороду

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Теги: нагорода, вручення, війна, втрата, Горохів
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