У місті на Волині родині загиблого воїна вручили його посмертну нагороду

У місті Горохів відбулося вручення державної нагороди для родини воїна, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.Про це повідомили у Горохівській міській раді.24 вересня міський головата представники Національної гвардії України вручили державну нагороду родині військового, який загинув захищаючи Вітчизну.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Орденом «За мужність ІІІ ступеня» (посмертно)(нагороду отримали батьки, дружина та донька).«Наш захисник був мужнім, сміливим, щирим та відданим своїй родині та Батьківщині. Спи спокійно, наш Герою, вічна слава тобі та вічна подяка за твій подвиг…» - наголосив очільник громади.