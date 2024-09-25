Блінкен назвав два кроки для припинення війни в Україні

Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів Ради Безпеки ООН щодо України заявив, що для припинення війни необхідно зупинити співпрацю Росії з КНДР та Іраном та підтримати Україну у прагненні миру.



Про це йдеться на сайті Держепартаменту США, пише



"Питання, яке стоїть перед нами сьогодні, полягає не в тому, що робитиме Росія. Ми це вже знаємо. Путін продовжить вести свою несправедливу війну. Питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, як ми, члени цієї ради, можемо покласти край путінській війні та зміцнити міжнародні правила та права, які роблять усі наші країни безпечнішими та надійнішими", – сказав Блінкен під час своєї промови.



За його словами є два "негайних і взаємопов’язаних" кроки, які треба зробити, щоб припини війну.



"По-перше, ми повинні розглянути зростаючу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном", – зазначив держсекретар.



Він зауважив, що Іран постачає бойові безпілотники Кремлю з 2022 року. Крім цього, Іран побудував у Росії завод з виробництва безпілотників, а кілька тижнів тому передав до РФ сотні балістичних ракет малої дальності, і Тегеран навчив російських військових в Ірані поводитися з цією зброєю.



Тим часом КНДР доставила в Росію зброю та боєприпаси, зокрема балістичні ракети, пускові установки та мільйони артилерійських снарядів.



"Підтримка з боку Тегерана та Пхеньяна допомагає Путіну спричиняти бійню, страждання та руйнування невинних українських чоловіків, жінок і дітей; зруйнувати українські житлові будинки, зернові силоси та порти; спустошити українські електростанції, опалювальні та газові об’єкти саме тоді, коли настає мороз", – додав політик.



Він наголосив, що такі дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради Безпеки – резолюції, за які проголосувала Росія, і як постійний член, вона несе особливу відповідальність за виконання.



"Чим більше Росія покладається на їхню підтримку, тим більше Іран і Північна Корея отримують у відповідь. І чим більше Путін дає Пхеньяну та Тегерану, тим більше він посилює загрози миру та безпеці – не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, по всьому світу", – наголосив Блінкен і додав, що поки Північна Корея нарощує військову підтримку Росії, Путін відповів військовими зобов’язаннями та грошима. Російські банки допомагають Північній Кореї уникнути санкцій, звільняючи більше коштів для її незаконних програм виробництва зброї.



За словами Блінкена, Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає Росії. Ще одним "помічником" є Китай, який є головним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини.



"Тепер дехто може запитати, як Сполучені Штати чи будь-яка інша країна, яка допомагає Україні захищатися, можуть критикувати країни за надання військової підтримки Росії. Є глибока різниця. Росія – агресор; Україна – жертва. Якщо країни перестануть підтримувати Україну, Україні може скоро прийти кінець", – наголосив чиновник і додав, що це "підводить до другого кроку, який можуть зробити члени Ради".



"Одним із головних обов’язків Ради є пошук мирного вирішення конфліктів. Як сказав президент Зеленський, ніхто більше не хоче миру, ніж Україна", – зазначив Блінкен.



За його словами, для всіх націй, які хочуть, щоб цей конфлікт закінчився – і роблять це так, щоб він тривав – найшвидший шлях вперед є простим: зупиніти тих, хто сприяє та підживлює агресію Путіна.



Він закликав Раду підтримати заклик України до справедливого та тривалого миру, щоб припинити агресійну війну Росії. Також зазначив, що Сполучені Штати готові і бажають співпрацювати з будь-яким партнером, спрямованим на підтримку миру на основі цих принципів.



На Генасамблеї ООН виступив також і Зеленський. Він заявив, що потрібно примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні та єдиного порушника Статуту ООН.



Президент США Джозеф Байден пообіцяв підтримку Україні, поки вона не здобуде "справедливий і тривалий мир", і закликав світ не послаблювати допомогу нашій державі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держсекретар СШАна зустрічі міністрів Ради Безпеки ООН щодо України заявив, що для припинення війни необхідно зупинити співпрацю Росії з КНДР та Іраном та підтримати Україну у прагненні миру.Про це йдеться на сайті Держепартаменту США, пише LB.ua "Питання, яке стоїть перед нами сьогодні, полягає не в тому, що робитиме Росія. Ми це вже знаємо. Путін продовжить вести свою несправедливу війну. Питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, як ми, члени цієї ради, можемо покласти край путінській війні та зміцнити міжнародні правила та права, які роблять усі наші країни безпечнішими та надійнішими", – сказав Блінкен під час своєї промови.За його словами є два "негайних і взаємопов’язаних" кроки, які треба зробити, щоб припини війну."По-перше, ми повинні розглянути зростаючу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном", – зазначив держсекретар.Він зауважив, що Іран постачає бойові безпілотники Кремлю з 2022 року. Крім цього, Іран побудував у Росії завод з виробництва безпілотників, а кілька тижнів тому передав до РФ сотні балістичних ракет малої дальності, і Тегеран навчив російських військових в Ірані поводитися з цією зброєю.Тим часом КНДР доставила в Росію зброю та боєприпаси, зокрема балістичні ракети, пускові установки та мільйони артилерійських снарядів."Підтримка з боку Тегерана та Пхеньяна допомагає Путіну спричиняти бійню, страждання та руйнування невинних українських чоловіків, жінок і дітей; зруйнувати українські житлові будинки, зернові силоси та порти; спустошити українські електростанції, опалювальні та газові об’єкти саме тоді, коли настає мороз", – додав політик.Він наголосив, що такі дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради Безпеки – резолюції, за які проголосувала Росія, і як постійний член, вона несе особливу відповідальність за виконання."Чим більше Росія покладається на їхню підтримку, тим більше Іран і Північна Корея отримують у відповідь. І чим більше Путін дає Пхеньяну та Тегерану, тим більше він посилює загрози миру та безпеці – не лише в Європі, але й в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, по всьому світу", – наголосив Блінкен і додав, що поки Північна Корея нарощує військову підтримку Росії, Путін відповів військовими зобов’язаннями та грошима. Російські банки допомагають Північній Кореї уникнути санкцій, звільняючи більше коштів для її незаконних програм виробництва зброї.За словами Блінкена, Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає Росії. Ще одним "помічником" є Китай, який є головним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини."Тепер дехто може запитати, як Сполучені Штати чи будь-яка інша країна, яка допомагає Україні захищатися, можуть критикувати країни за надання військової підтримки Росії. Є глибока різниця. Росія – агресор; Україна – жертва. Якщо країни перестануть підтримувати Україну, Україні може скоро прийти кінець", – наголосив чиновник і додав, що це "підводить до другого кроку, який можуть зробити члени Ради"."Одним із головних обов’язків Ради є пошук мирного вирішення конфліктів. Як сказав президент Зеленський, ніхто більше не хоче миру, ніж Україна", – зазначив Блінкен.За його словами, для всіх націй, які хочуть, щоб цей конфлікт закінчився – і роблять це так, щоб він тривав – найшвидший шлях вперед є простим: зупиніти тих, хто сприяє та підживлює агресію Путіна.Він закликав Раду підтримати заклик України до справедливого та тривалого миру, щоб припинити агресійну війну Росії. Також зазначив, що Сполучені Штати готові і бажають співпрацювати з будь-яким партнером, спрямованим на підтримку миру на основі цих принципів.На Генасамблеї ООН виступив також і Зеленський. Він заявив, що потрібно примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні та єдиного порушника Статуту ООН.Президент СШАпообіцяв підтримку Україні, поки вона не здобуде "справедливий і тривалий мир", і закликав світ не послаблювати допомогу нашій державі.

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