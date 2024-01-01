Днями вийшов на волю: волинянин, погрожуючи ножем, знову пограбував чоловіка
Сьогодні, 10:50
Волинянин днями вийшов на волю і знову вчинив злочин: поліцейські затримали зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
24 вересня до поліції Ківерців звернувся 63-річний місцевий мешканець та повідомив про те, що невідома особа в його помешканні, погрожуючи ножем, заволоділа грошовими коштами та продуктами. Відібравши усе, чоловік втік, а потерпілий швидко звернувся до поліції.
Працівники сектору реагування патрульної поліції Рожищ та слідчо-оперативна група поліції Ківерців встановили причетного до скоєння злочину. Це 46-річний мешканець с. Бортяхівка. Він затриманий в процесуальному порядку.
Раніше фігурант уже мав проблеми з законом, і лише 6 вересня вийшов з місць позбавлення волі. Наразі він знову в ізоляторі. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту за ч.4 ст.187 Кримінального Кодексу, йому може загрожувати від 8 до 15 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
24 вересня до поліції Ківерців звернувся 63-річний місцевий мешканець та повідомив про те, що невідома особа в його помешканні, погрожуючи ножем, заволоділа грошовими коштами та продуктами. Відібравши усе, чоловік втік, а потерпілий швидко звернувся до поліції.
Працівники сектору реагування патрульної поліції Рожищ та слідчо-оперативна група поліції Ківерців встановили причетного до скоєння злочину. Це 46-річний мешканець с. Бортяхівка. Він затриманий в процесуальному порядку.
Раніше фігурант уже мав проблеми з законом, і лише 6 вересня вийшов з місць позбавлення волі. Наразі він знову в ізоляторі. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту за ч.4 ст.187 Кримінального Кодексу, йому може загрожувати від 8 до 15 років позбавлення волі.
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