Прем’єру Словаччини Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт із кулею, – ЗМІ

Роберту Фіцо доставили конверт, у якому була куля. Цю інформацію підтвердили виданню у пресслужбі словацького уряду.



Про це пише



"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", - йдеться в повідомленні.



Як зазначило видання, наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.



У травні в Фіцо стріляли у місті Гандлова після виїзного засідання уряду.



За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів.



Після цього очільник уряду впав на землю.



За даними ЗМІ, Фіцо поранили в груди і живіт, його стан важкий.

ЗМІ стверджували, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці, 25 вересня прем'єр-міністру Словаччинидоставили конверт, у якому була куля. Цю інформацію підтвердили виданню у пресслужбі словацького уряду.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання aktuality.sk."Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", - йдеться в повідомленні.Як зазначило видання, наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.У травні в Фіцо стріляли у місті Гандлова після виїзного засідання уряду.За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів.Після цього очільник уряду впав на землю.За даними ЗМІ, Фіцо поранили в груди і живіт, його стан важкий.ЗМІ стверджували, що замах скоїв 71-річний, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

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