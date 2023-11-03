Прем’єру Словаччини Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт із кулею, – ЗМІ

Прем’єру Словаччини Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт із кулею, – ЗМІ
Вранці, 25 вересня прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо доставили конверт, у якому була куля. Цю інформацію підтвердили виданню у пресслужбі словацького уряду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання aktuality.sk.

"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначило видання, наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

У травні в Фіцо стріляли у місті Гандлова після виїзного засідання уряду.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів.

Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, Фіцо поранили в груди і живіт, його стан важкий.
ЗМІ стверджували, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

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Теги: Фіцо, конверт, куля
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