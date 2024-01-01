У Луцьку попрощалися із захисником України Сергієм Аксьоновим

У Луцьку попрощалися із захисником України Сергієм Аксьоновим
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Сергія Аксьонова (18.03.1977 року народження), який загинув 12 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Журавлівка Бєлгородської області російської федерації.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 25 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилась заступник міського голови Ірина Чебелюк.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із захисником України Сергієм Аксьоновим

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися із захисником України Сергієм Аксьоновим
У Луцьку попрощалися із захисником України Сергієм Аксьоновим
У Луцьку попрощалися із захисником України Сергієм Аксьоновим
У Луцьку попрощалися із захисником України Сергієм Аксьоновим
У Луцьку попрощалися із захисником України Сергієм Аксьоновим

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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