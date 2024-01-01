У Луцьку попрощалися із захисником України Сергієм Аксьоновим

Сергія Аксьонова (18.03.1977 року народження), який загинув 12 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Журавлівка Бєлгородської області російської федерації.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 25 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.



До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилась заступник міського голови Ірина Чебелюк.



Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця(18.03.1977 року народження), який загинув 12 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Журавлівка Бєлгородської області російської федерації.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 25 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилась заступник міського голови Ірина Чебелюк.Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію