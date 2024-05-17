Воїна з Волині Олексія Самарчука посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 15:44
Воїна з Волині Олексія Самарчука посмертно нагородили орденом "За мужність".
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Відповідно до Указу Президента України від 17.05.2024, посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня загиблого військовослужбовця з нашої громади – Олексія САМАРЧУКА.
Міський голова Роман ЮЩУК, спільно з представниками Національної гвардії України, почесну відзнаку вручили дружині полеглого воїна – Вікторії САМАРЧУК та сестрі - Анастасії САМАРЧУК.
Низький уклін та вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за незалежність України!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Відповідно до Указу Президента України від 17.05.2024, посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня загиблого військовослужбовця з нашої громади – Олексія САМАРЧУКА.
Міський голова Роман ЮЩУК, спільно з представниками Національної гвардії України, почесну відзнаку вручили дружині полеглого воїна – Вікторії САМАРЧУК та сестрі - Анастасії САМАРЧУК.
Низький уклін та вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за незалежність України!" - йдеться в повідомленні.
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