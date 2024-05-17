Воїна з Волині Олексія Самарчука посмертно нагородили орденом «За мужність»

Олексія Самарчука посмертно нагородили орденом "За мужність".



Про це



"Відповідно до Указу Президента України від 17.05.2024, посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня загиблого військовослужбовця з нашої громади – Олексія САМАРЧУКА.



Міський голова Роман ЮЩУК, спільно з представниками Національної гвардії України, почесну відзнаку вручили дружині полеглого воїна – Вікторії САМАРЧУК та сестрі - Анастасії САМАРЧУК.



Низький уклін та вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за незалежність України!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїна з Волиніпосмертно нагородили орденом "За мужність".Про це повідомили у Любомльській громаді."Відповідно до Указу Президента України від 17.05.2024, посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня загиблого військовослужбовця з нашої громади – Олексія САМАРЧУКА.Міський голова, спільно з представниками Національної гвардії України, почесну відзнаку вручили дружині полеглого воїна –та сестрі -Низький уклін та вічна пам’ять Герою, який віддав своє життя за незалежність України!" - йдеться в повідомленні.

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