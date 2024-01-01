На Волині та ще у 9 регіонах України викрили підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру

На Волині та ще у 9 регіонах України викрили підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру
Служба безпеки та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За наявними даними, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі.
У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.

За матеріалами справи, учасники «схеми» нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з рф, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

З кожної транзакції фігуранти мали свій «відсоток». Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.
На Волині та ще у 9 регіонах України викрили підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру

Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.
На Волині та ще у 9 регіонах України викрили підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру

Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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