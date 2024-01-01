Пропонував 8 тисяч євро прикордоннику: у Володимирі за хабар судили директора підприємства

У Володимир-Волинському міському суді розглянули справу щодо українця, який пропонував прикордоннику хабар, щоб безперешкодно покинути територію країни.



Про це йдеться у



Обвинувачений – директор Харківської філії ТОВ «Голден КЕГ», раніше не судимий. За даними слідства, 17 липня цього року він, попри обмеження для виїзду військовозобов’язаних осіб, хотів перетнути кордон України з Польщею через пункт пропуску «Устилуг».



Для цього чоловік надав неправомірну вигоду начальнику групи інспекторів прикордонного контролю відділу інспекторів прикордонної служби. Сума хабаря становила 8 400 євро або, згідно з курсом НБУ на той момент - 346 563 гривні. Але прикордонник відмовився від грошей та одразу повідомив про інцидент в поліцію.



У ході судового засідання обвинувачений визнав свою провину та щиро розкаявся.



Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Чоловіку призначили покарання у вигляді штрафу 51 000 гривень. Грошові кошти, запропоновані як хабар, конфіскували на користь держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! розглянули справу щодо українця, який пропонував прикордоннику хабар, щоб безперешкодно покинути територію країни.Про це йдеться у вироку від 18 вересня.Обвинувачений – директор Харківської філії ТОВ «Голден КЕГ», раніше не судимий. За даними слідства, 17 липня цього року він, попри обмеження для виїзду військовозобов’язаних осіб, хотів перетнути кордон України з Польщею через пункт пропуску «Устилуг».Для цього чоловік надав неправомірну вигоду начальнику групи інспекторів прикордонного контролю відділу інспекторів прикордонної служби. Сума хабаря становила 8 400 євро або, згідно з курсом НБУ на той момент - 346 563 гривні. Але прикордонник відмовився від грошей та одразу повідомив про інцидент в поліцію.У ході судового засідання обвинувачений визнав свою провину та щиро розкаявся.Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого(Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Чоловіку призначили покарання у вигляді штрафу. Грошові кошти, запропоновані як хабар, конфіскували на користь держави.

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