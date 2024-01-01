На Волині горіли суха трава та сміття
Сьогодні, 17:11
Минулої доби волинські рятувальники загасили 3 пожежі в екосистемах та одну пожежу сміття на відкритій території.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 вересня о 16:52 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Ківерці трапилася пожежа сухої трави. На місце події направлено черговий підрозділ 6 ДПРЧ. Рятувальники, які прибули на місце події за допомогою підручних засобів загасили пожежу на площі 0,5 га.
Вогнеборці Ковельщини за допомогою водяного ствола і підручних засобів загасили дві пожежі сухої трави і чагарників поблизу селища Любомль та села Скиби Любомльської громади та одну пожежу сміття на відкритій території в місті Ковелі.
Усі пожежі ліквідовано успішно, за допомогою водяних стволів та підручних засобів. В усіх випадках до займання призвело людська недбалість.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 вересня о 16:52 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Ківерці трапилася пожежа сухої трави. На місце події направлено черговий підрозділ 6 ДПРЧ. Рятувальники, які прибули на місце події за допомогою підручних засобів загасили пожежу на площі 0,5 га.
Вогнеборці Ковельщини за допомогою водяного ствола і підручних засобів загасили дві пожежі сухої трави і чагарників поблизу селища Любомль та села Скиби Любомльської громади та одну пожежу сміття на відкритій території в місті Ковелі.
Усі пожежі ліквідовано успішно, за допомогою водяних стволів та підручних засобів. В усіх випадках до займання призвело людська недбалість.
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