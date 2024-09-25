Росія розгорнула секретний проєкт з виробництва бойових безпілотників у Китаї, - Reuters





Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела у розвідці, повідомляє



Як пише агентство, дочірня компанія російської державної збройової компанії «Алмаз-Антей» — «Купол» — розробила та провела льотні випробування в Китаї нової моделі безпілотника «Гарпія-3» (G3) за участі китайських фахівців.



Компанія «Купол» повідомила міноборони РФ про успішне виробництво безпілотників,зокрема і «Гарпії-3», у великих масштабах на заводі в Китаї, для застосування у війні проти України.



Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не знало про російський проєкт і наголосили, що в країні введені "суворі заходи контролю за експортом дронів або безпілотних літальних апаратів".



За словами джерел у європейській розвідці, доставка зразків безпілотників до «Купола» стала першим конкретним свідченням того, що від початку війни в Україні в лютому 2022 року їхнє агентство виявило цілі БПЛА, вироблені в Китаї, які постачаються в Росію.



Згідно зі звітами «Купола» російський дрон «Гарпія-3» може долати близько 2000 км з корисним навантаженням 50 кг. Зразки дронів і деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в офіс компанії в російському Іжевську для подальших випробувань.



Співпраця Росії з Китаєм



У травні Сі Цзиньпін і Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.



Путін заявив, що співпраця Росії з Китаєм є "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”. Лідер окупантів додав, що країни разом "підтримують принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”.



Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.



Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.



Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив китайські державні компанії в постачанні ключових компонентів для російської оборонної промислової бази. Він також заявив, що Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія розробила і запустила в Китаї виробництво ударних безпілотників великої дальності для використання у війні проти України.Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела у розвідці, повідомляє LB.ua Як пише агентство, дочірня компанія російської державної збройової компанії «Алмаз-Антей» — «Купол» — розробила та провела льотні випробування в Китаї нової моделі безпілотника «Гарпія-3» (G3) за участі китайських фахівців.Компанія «Купол» повідомила міноборони РФ про успішне виробництво безпілотників,зокрема і «Гарпії-3», у великих масштабах на заводі в Китаї, для застосування у війні проти України.Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не знало про російський проєкт і наголосили, що в країні введені "суворі заходи контролю за експортом дронів або безпілотних літальних апаратів".За словами джерел у європейській розвідці, доставка зразків безпілотників до «Купола» стала першим конкретним свідченням того, що від початку війни в Україні в лютому 2022 року їхнє агентство виявило цілі БПЛА, вироблені в Китаї, які постачаються в Росію.Згідно зі звітами «Купола» російський дрон «Гарпія-3» може долати близько 2000 км з корисним навантаженням 50 кг. Зразки дронів і деяких інших моделей безпілотників китайського виробництва були доставлені в офіс компанії в російському Іжевську для подальших випробувань.У травні Сі Цзиньпін і Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.Путін заявив, що співпраця Росії з Китаєм є "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”. Лідер окупантів додав, що країни разом "підтримують принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”.Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.Раніше Державний секретар СШАзвинуватив китайські державні компанії в постачанні ключових компонентів для російської оборонної промислової бази. Він також заявив, що Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії.

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