Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 26 вересня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.



Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.



Волинська область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів.



Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів.Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

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