Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 вересня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 вересня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Волинська область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.
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