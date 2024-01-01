Скільки коштує картопля на Волині





Картопля на ринку користується особливим попитом завдяки своїй універсальності, адже її використовують для приготування різноманітних страв, починаючи від традиційних борщу і вареників, до смажених, печених та варених страв, передає



Ціна на картоплю останнім часом стабільно висока — в межах 15-20 гривень за кілограм, що пояснюється високими витратами на вирощування, транспортування і зберігання цього продукту. Незважаючи на це, попит на картоплю не знижується, адже її вартість вважається прийнятною для більшості покупців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ринок у Рожищі славиться своїм розмаїттям сільськогосподарської продукції, але особливим попитом серед місцевих жителів користується картопля. Цей продукт є незамінними в повсякденному раціоні багатьох родин, а тому його популярність залишається стабільно високою.Картопля на ринку користується особливим попитом завдяки своїй універсальності, адже її використовують для приготування різноманітних страв, починаючи від традиційних борщу і вареників, до смажених, печених та варених страв, передає ВСН Ціна на картоплю останнім часом стабільно висока — в межах 15-20 гривень за кілограм, що пояснюється високими витратами на вирощування, транспортування і зберігання цього продукту. Незважаючи на це, попит на картоплю не знижується, адже її вартість вважається прийнятною для більшості покупців.

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