Скільки коштує картопля на Волині

Скільки коштує картопля на Волині
Ринок у Рожищі славиться своїм розмаїттям сільськогосподарської продукції, але особливим попитом серед місцевих жителів користується картопля. Цей продукт є незамінними в повсякденному раціоні багатьох родин, а тому його популярність залишається стабільно високою.

Картопля на ринку користується особливим попитом завдяки своїй універсальності, адже її використовують для приготування різноманітних страв, починаючи від традиційних борщу і вареників, до смажених, печених та варених страв, передає ВСН.

Ціна на картоплю останнім часом стабільно висока — в межах 15-20 гривень за кілограм, що пояснюється високими витратами на вирощування, транспортування і зберігання цього продукту. Незважаючи на це, попит на картоплю не знижується, адже її вартість вважається прийнятною для більшості покупців.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: картопля, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікарі з Волині врятували життя вагітній пацієнтці з важкою патологією
Сьогодні, 21:45
Чи відключатимуть світло на Волині 26 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:15
Скільки коштує картопля на Волині
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 вересня
Сьогодні, 20:00
Львівський блогер зливав локації розміщення ЗСУ
Сьогодні, 19:14
Схожі новини
Скільки коштує картопля на Волині: огляд цін на ринку Скільки коштує картопля на Волині: огляд цін на ринку
23 вересень, 22:48
Сортова, дрібна й з доставкою: якими є закупівельні ціни на картоплю на Волині Сортова, дрібна й з доставкою: якими є закупівельні ціни на картоплю на Волині
21 вересень, 13:16
Скільки коштує картопля на Волині: огляд цін на ринку Скільки коштує картопля на Волині: огляд цін на ринку
09 вересень, 22:16
Які ціни на картоплю нового врожаю будуть на Волині: деталі Які ціни на картоплю нового врожаю будуть на Волині: деталі
30 серпень, 22:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарі з Волині врятували життя вагітній пацієнтці з важкою патологією
Сьогодні, 21:45
 0
Чи відключатимуть світло на Волині 26 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:15
 0
Скільки коштує картопля на Волині
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Чи складно українцям вивчати англійську мову і чому
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8