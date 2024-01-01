Лікарі з Волині врятували життя вагітній пацієнтці з важкою патологією

Лікарі з Волині врятували життя вагітній пацієнтці з важкою патологією
В обласному перинатальному центрі врятували вагітну з важкою патологією. На 24 тижні вагітності жінка потрапила у лікарню через тромбоемболію легеневої артерії.

Летальність від цієї важкої патології сягає 80%, розповіли на сторінці медзакладу і оприлюднили світлини з виписки врятованої пацієнтки і її новонародженої доньки.

Як розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком Іван Вороблевський, лучанка потрапила до медзакладу на 24 тижні вагітності із задишкою, зниженням сатурації (насичення крові киснем), зниженням артеріального тиску і тахікардією.

"Всі показники свідчили, що у жінки тромбоемболія — тромб потрапив в легеневу артерію і заблокував її праву та ліву гілки. Ми розпочали лікування за протоколом і за декілька днів побачили поліпшення її стану", — говорить завідувач.

Під час лікування жінки луцькі медики консультувалися з колегами з Інституту серця МОЗ України. На 30 тижні вагітності пацієнтку реанімобілем перевезли до Києва. Після лікування жінка повернулася у Луцьк і на 38 тижні вагітності народила дитину в перинатальному центрі.

Зі слів гендиректорки медзакладу Ірини Горавської, дівчинка з'явилася на світ 18 вересня з вагою 3 кг 100 грамів. Породіллю і немовля під час виписки зустрічали рідні, друзі, а також двоє старших дітей і чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вагітна, лікарі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікарі з Волині врятували життя вагітній пацієнтці з важкою патологією
Сьогодні, 21:45
Чи відключатимуть світло на Волині 26 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:15
Скільки коштує картопля на Волині
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 вересня
Сьогодні, 20:00
Львівський блогер зливав локації розміщення ЗСУ
Сьогодні, 19:14
Схожі новини
Лікарі врятували життя 14-денній дівчинці з Луцька Лікарі врятували життя 14-денній дівчинці з Луцька
09 серпень, 11:35
Кількість хворих на ковід на Волині за тиждень зросла утричі Кількість хворих на ковід на Волині за тиждень зросла утричі
06 серпень, 14:21
Лікарі пояснили волинянам, як вберегтися від харчових отруєнь Лікарі пояснили волинянам, як вберегтися від харчових отруєнь
04 серпень, 13:13
Щоліта у волинській лікарні – 20-25 випадків травм хребта через пірнання у воду Щоліта у волинській лікарні – 20-25 випадків травм хребта через пірнання у воду
26 червень, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікарі з Волині врятували життя вагітній пацієнтці з важкою патологією
Сьогодні, 21:45
 0
Чи відключатимуть світло на Волині 26 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:15
 0
Скільки коштує картопля на Волині
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Чи складно українцям вивчати англійську мову і чому
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8