Лікарі з Волині врятували життя вагітній пацієнтці з важкою патологією
Сьогодні, 21:45
В обласному перинатальному центрі врятували вагітну з важкою патологією. На 24 тижні вагітності жінка потрапила у лікарню через тромбоемболію легеневої артерії.
Летальність від цієї важкої патології сягає 80%, розповіли на сторінці медзакладу і оприлюднили світлини з виписки врятованої пацієнтки і її новонародженої доньки.
Як розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком Іван Вороблевський, лучанка потрапила до медзакладу на 24 тижні вагітності із задишкою, зниженням сатурації (насичення крові киснем), зниженням артеріального тиску і тахікардією.
"Всі показники свідчили, що у жінки тромбоемболія — тромб потрапив в легеневу артерію і заблокував її праву та ліву гілки. Ми розпочали лікування за протоколом і за декілька днів побачили поліпшення її стану", — говорить завідувач.
Під час лікування жінки луцькі медики консультувалися з колегами з Інституту серця МОЗ України. На 30 тижні вагітності пацієнтку реанімобілем перевезли до Києва. Після лікування жінка повернулася у Луцьк і на 38 тижні вагітності народила дитину в перинатальному центрі.
Зі слів гендиректорки медзакладу Ірини Горавської, дівчинка з'явилася на світ 18 вересня з вагою 3 кг 100 грамів. Породіллю і немовля під час виписки зустрічали рідні, друзі, а також двоє старших дітей і чоловік.
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Летальність від цієї важкої патології сягає 80%, розповіли на сторінці медзакладу і оприлюднили світлини з виписки врятованої пацієнтки і її новонародженої доньки.
Як розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком Іван Вороблевський, лучанка потрапила до медзакладу на 24 тижні вагітності із задишкою, зниженням сатурації (насичення крові киснем), зниженням артеріального тиску і тахікардією.
"Всі показники свідчили, що у жінки тромбоемболія — тромб потрапив в легеневу артерію і заблокував її праву та ліву гілки. Ми розпочали лікування за протоколом і за декілька днів побачили поліпшення її стану", — говорить завідувач.
Під час лікування жінки луцькі медики консультувалися з колегами з Інституту серця МОЗ України. На 30 тижні вагітності пацієнтку реанімобілем перевезли до Києва. Після лікування жінка повернулася у Луцьк і на 38 тижні вагітності народила дитину в перинатальному центрі.
Зі слів гендиректорки медзакладу Ірини Горавської, дівчинка з'явилася на світ 18 вересня з вагою 3 кг 100 грамів. Породіллю і немовля під час виписки зустрічали рідні, друзі, а також двоє старших дітей і чоловік.
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