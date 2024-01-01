Лікарі з Волині врятували життя вагітній пацієнтці з важкою патологією

В обласному перинатальному центрі врятували вагітну з важкою патологією. На 24 тижні вагітності жінка потрапила у лікарню через тромбоемболію легеневої артерії.Летальність від цієї важкої патології сягає 80%, розповіли на сторінці медзакладу і оприлюднили світлини з виписки врятованої пацієнтки і її новонародженої доньки.Як розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком, лучанка потрапила до медзакладу на 24 тижні вагітності із задишкою, зниженням сатурації (насичення крові киснем), зниженням артеріального тиску і тахікардією."Всі показники свідчили, що у жінки тромбоемболія — тромб потрапив в легеневу артерію і заблокував її праву та ліву гілки. Ми розпочали лікування за протоколом і за декілька днів побачили поліпшення її стану", — говорить завідувач.Під час лікування жінки луцькі медики консультувалися з колегами з Інституту серця МОЗ України. На 30 тижні вагітності пацієнтку реанімобілем перевезли до Києва. Після лікування жінка повернулася у Луцьк і на 38 тижні вагітності народила дитину в перинатальному центрі.Зі слів гендиректорки медзакладу Ірини Горавської, дівчинка з'явилася на світ 18 вересня з вагою 3 кг 100 грамів. Породіллю і немовля під час виписки зустрічали рідні, друзі, а також двоє старших дітей і чоловік.