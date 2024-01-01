Чи відключатимуть світло на Волині 26 вересня: подробиці

Чи відключатимуть світло на Волині 26 вересня: подробиці
У четвер, 26 вересня, відключення електроенергії не плануються.

Про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Фейсбуці.

"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", - ідеться у повідомленні.

У разі зміни ситуації повідомлять додатково.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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