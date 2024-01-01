Чи відключатимуть світло на Волині 26 вересня: подробиці





Про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Фейсбуці.



"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", - ідеться у повідомленні.



У разі зміни ситуації повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 26 вересня, відключення електроенергії не плануються.Про це НЕК "Укренерго" повідомляє у Фейсбуці."Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", - ідеться у повідомленні.У разі зміни ситуації повідомлять додатково.

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