На Волині стрімко подорожчали домашні курячі яйця: огляд цін





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Продавці на місцевому ринку пояснюють підвищення вартості кількома факторами. По-перше, це пов'язано із загальним зростанням цін на корми для птиці, що безпосередньо впливає на собівартість виробництва яєць. По-друге, сезонний спад у виробництві також сприяє підвищенню цін. Окрім цього, зростання тарифів на енергоносії та транспортні витрати лише посилюють тиск на фермерів та постачальників.



Незважаючи на зростання цін, попит на яйця на ринку у Рожищі не падає, а, навпаки, зростає. Це може бути пов'язано з тим, що яйця залишаються доступним джерелом білка, який все ще є дешевшим порівняно з м'ясом або рибою. Багато людей використовують їх для приготування страв як щоденно, так і на свята, що стимулює постійний попит.



Покупці сподіваються на стабілізацію ситуації на ринку, але поки що доводиться пристосовуватися до нових цін. Тим часом продавці не виключають подальшого зростання вартості, якщо економічні та виробничі умови не покращаться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У невеликому містечку Рожище спостерігається помітне підвищення цін на яйця. Ще кілька тижнів тому їх можна було придбати за 40-50 гривень за десяток, але нині ціни стрімко піднялися до 60-70 гривень. Це викликає занепокоєння серед місцевих жителів, адже яйця є одним із базових продуктів у раціоні багатьох родин.Про це пише ВСН Продавці на місцевому ринку пояснюють підвищення вартості кількома факторами. По-перше, це пов'язано із загальним зростанням цін на корми для птиці, що безпосередньо впливає на собівартість виробництва яєць. По-друге, сезонний спад у виробництві також сприяє підвищенню цін. Окрім цього, зростання тарифів на енергоносії та транспортні витрати лише посилюють тиск на фермерів та постачальників.Незважаючи на зростання цін, попит на яйця на ринку у Рожищі не падає, а, навпаки, зростає. Це може бути пов'язано з тим, що яйця залишаються доступним джерелом білка, який все ще є дешевшим порівняно з м'ясом або рибою. Багато людей використовують їх для приготування страв як щоденно, так і на свята, що стимулює постійний попит.Покупці сподіваються на стабілізацію ситуації на ринку, але поки що доводиться пристосовуватися до нових цін. Тим часом продавці не виключають подальшого зростання вартості, якщо економічні та виробничі умови не покращаться.

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