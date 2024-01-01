Путін заявив, що може застосувати ядерну зброю для захисту Білорусі
Сьогодні, 23:18
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва може застосувати ядерну зброю "у разі агресії проти Росії та Білорусі".
Про це він заявив на засіданні Ради безпеки РФ з питань ядерного стримування, яке вперше було показано публічно, передає ТСН.
"Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі як учасника Союзної держави, — сказав диктатор Путін.
Він запевнив, що із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком "ці питання узгоджені".
"У тому числі, якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу нашому суверенітету", — додав Путін.
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Про це він заявив на засіданні Ради безпеки РФ з питань ядерного стримування, яке вперше було показано публічно, передає ТСН.
"Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі як учасника Союзної держави, — сказав диктатор Путін.
Він запевнив, що із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком "ці питання узгоджені".
"У тому числі, якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу нашому суверенітету", — додав Путін.
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