Путін заявив, що може застосувати ядерну зброю для захисту Білорусі

Володимир Путін заявив, що Москва може застосувати ядерну зброю "у разі агресії проти Росії та Білорусі".



Про це він заявив на засіданні Ради безпеки РФ з питань ядерного стримування, яке вперше було показано публічно, передає



"Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі як учасника Союзної держави, — сказав диктатор Путін.



Він запевнив, що із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком "ці питання узгоджені".



"У тому числі, якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу нашому суверенітету", — додав Путін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктаторзаявив, що Москва може застосувати ядерну зброю "у разі агресії проти Росії та Білорусі".Про це він заявив на засіданні Ради безпеки РФ з питань ядерного стримування, яке вперше було показано публічно, передає ТСН "Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі як учасника Союзної держави, — сказав диктатор Путін.Він запевнив, що із самопроголошеним президентом Білорусі"ці питання узгоджені"."У тому числі, якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу нашому суверенітету", — додав Путін.

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