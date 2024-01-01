Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26-28 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-28 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.Від четверга до суботи, 26-28 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.