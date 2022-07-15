Слідчі за десять років не знайшли палія дорогого Lexus дружини луцького бізнесмена

Олені Леоновій. Вона є дружиною луцького бізнесмена, колишнього медіаменеджера Володимира Пащенка. Підпалили автівку десять років тому, нині ж справу намагалися закрити. Проте суд відправив її на додаткове розслідування.



Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 серпня 2024 року, передає



Підпалили автівку о 4-й ранку 28 червня 2014 року. Lexus 2010 року випуску стояв на подвір’ї будинку, де мешкає подружжя Пащенків у селі Зміїнець Луцького району.



«За словами однієї із сусідок, двоє молодиків приїхали на місце на скутері чорного кольору із помаранчевими смугами. Вони певний час вичікували, «придивлялися», – писало десять років тому видання «ВолиньPost».



За словами Володимира Пащенка, близько 4:00 він почув звук сигналізації автомобіля, вибіг та намагався погасити машину вогнегасником. Проте цього не вдалося зробити, бо сильно горіли передні колеса, які, очевидно «чимось облили».



Тоді Володимир Пащенко був переконаний, що йому помстилися за громадську діяльність. Інша ж версія була наступною: причина підпалу – бізнесові розбірки по брокерській діяльності дружини Пащенка – Олени Леонової.



Майнову шкоду від підпалу транспорту подружжя тоді оцінило в 600 тисяч гривень – на той час це 50 тисяч доларів США.



Кримінальне провадження щодо події відкрили 28 червня 2014 року з попередньою кваліфікацією «умисне знищення або пошкодження майна, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах» (ч.2 ст.194 КК України). Проте попри свідчення свідків слідчі за 10 років так і не встановили ні осіб, які здійснювали підпал, ні замовників злочину.



Відтак прокурор Луцької окружної прокуратури Олександр Шпота на початку липня 2024 року звернувся до Луцького міськрайонного суду з клопотанням, у якому просив закрити кримінальну справу. Офіційно – «у зв’язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності».



Проте суддя Ігор Ясельський відхилив клопотання, мотивуючи це тим, що слідчим не проведено необхідних розшукових дій для з’ясування всіх обставин справи. Ба більше – у суді зазначили, що будь-яких слідчих дій із 2014 року по справі фактично не проводилось і це вказує на неповноту досудового розслідування та невиконання слідчим та прокурором своїх обов’язків.



Суд дійшов висновку, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження є передчасним, а відтак не підлягає задоволенню.



Власники спаленого авто продовжують сподіватися на правосуддя.



«На сьогоднішній день влада кардинально змінилась, вона бореться з корупцією, вона бореться зі злочинністю ефективно. І я думаю, що зараз обов’язково знайдуть винних і покарають. Якщо є політична воля і закон дозволяє це зробити, то це досить реально, – прокоментував «Силі правди» Володимир Пащенко.



Він впевнений, що підпал авто був пов’язаний із його діяльністю, зокрема й журналістською. До слова, на той час він був керівником одного із популярних інтернет-видань області «ВолиньPost».



«Я думаю, що це однозначно була історія, пов’язана з моєю професійною журналісткою діяльністю. Якщо у когось залишилися підозри і припущення, слідчі, які мають це досліджувати, точно знають, що у моєї дружини не було ніяких бізнесових моментів. Власне, щоб бути журналістом в нашій країні треба мати волю і треба дійсно бути готовим до різних ситуацій, як в цьому випадку. Добре, що не вбили, але те, що спалили авто, це, звичайно, не дуже», – додав Пащенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі слідчі не знайшли ані організаторів, ані виконавців у справі про підпал автомобіля «Lexus RX 350», який належав митній брокерці. Вона є дружиною луцького бізнесмена, колишнього медіаменеджера. Підпалили автівку десять років тому, нині ж справу намагалися закрити. Проте суд відправив її на додаткове розслідування.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22 серпня 2024 року, передає "Сила правди" Підпалили автівку о 4-й ранку 28 червня 2014 року. Lexus 2010 року випуску стояв на подвір’ї будинку, де мешкає подружжя Пащенків у селі Зміїнець Луцького району.«За словами однієї із сусідок, двоє молодиків приїхали на місце на скутері чорного кольору із помаранчевими смугами. Вони певний час вичікували, «придивлялися», – писало десять років тому видання «ВолиньPost».За словами Володимира Пащенка, близько 4:00 він почув звук сигналізації автомобіля, вибіг та намагався погасити машину вогнегасником. Проте цього не вдалося зробити, бо сильно горіли передні колеса, які, очевидно «чимось облили».Тоді Володимир Пащенко був переконаний, що йому помстилися за громадську діяльність. Інша ж версія була наступною: причина підпалу – бізнесові розбірки по брокерській діяльності дружини Пащенка – Олени Леонової.Майнову шкоду від підпалу транспорту подружжя тоді оцінило в 600 тисяч гривень – на той час це 50 тисяч доларів США.Кримінальне провадження щодо події відкрили 28 червня 2014 року з попередньою кваліфікацією «умисне знищення або пошкодження майна, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах» (ч.2 ст.194 КК України). Проте попри свідчення свідків слідчі за 10 років так і не встановили ні осіб, які здійснювали підпал, ні замовників злочину.Відтак прокурор Луцької окружної прокуратури Олександр Шпота на початку липня 2024 року звернувся до Луцького міськрайонного суду з клопотанням, у якому просив закрити кримінальну справу. Офіційно – «у зв’язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності».Проте суддявідхилив клопотання, мотивуючи це тим, що слідчим не проведено необхідних розшукових дій для з’ясування всіх обставин справи. Ба більше – у суді зазначили, що будь-яких слідчих дій із 2014 року по справі фактично не проводилось і це вказує на неповноту досудового розслідування та невиконання слідчим та прокурором своїх обов’язків.Суд дійшов висновку, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження є передчасним, а відтак не підлягає задоволенню.Власники спаленого авто продовжують сподіватися на правосуддя.«На сьогоднішній день влада кардинально змінилась, вона бореться з корупцією, вона бореться зі злочинністю ефективно. І я думаю, що зараз обов’язково знайдуть винних і покарають. Якщо є політична воля і закон дозволяє це зробити, то це досить реально, – прокоментував «Силі правди» Володимир Пащенко.Він впевнений, що підпал авто був пов’язаний із його діяльністю, зокрема й журналістською. До слова, на той час він був керівником одного із популярних інтернет-видань області «ВолиньPost».«Я думаю, що це однозначно була історія, пов’язана з моєю професійною журналісткою діяльністю. Якщо у когось залишилися підозри і припущення, слідчі, які мають це досліджувати, точно знають, що у моєї дружини не було ніяких бізнесових моментів. Власне, щоб бути журналістом в нашій країні треба мати волю і треба дійсно бути готовим до різних ситуацій, як в цьому випадку. Добре, що не вбили, але те, що спалили авто, це, звичайно, не дуже», – додав Пащенко.

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