Скандальна матушка з Волині прославляє російську церкву в окупованих ворогом містах

Валентина Корнієнко їздить з Росії в окупований український Енергодар, прославляє там російську церкву та навіть проводить хресні ходи.



Енергодар – це саме те місто, де розташована Запорізька АЕС. Саме там окупанти тримають у полоні цивільних працівників станції. В той же час ця особа робить вигляд, що війни не має, - пише



Є інформація, що в окупованому Енергодарі Валентина Корнієнко нібито допомогала відбудовувати один з храмів.



Матушка щодня виставляє у себе на ютуб каналі кілька відео, із піснями, так званими влогами із життя. Серед усього цього проросійського контенту можемо побачити ось це відео датоване 12 липня 2024 року.



На відео сотні людей йдуть хресним ходом по місту Енергодар, яке окуповане росіянами.



А тут ось ця так звана матушка дає концерт в Енергодарі на честь казанської ікони Божої матері. Датоване відео 2019 роком.



Тобто ще до повномасштабного вторгнення росії жінка їздила у місто, прославляла там російську церкву та усе російське. Шок, що таке може робити уродженка Волині.



Відомо, що ця матушка жила у росії ще з 2018 року, а можливо й раніше. Ось таке повідомлення ми знайшли на сайті Єкатеренбурзької єпархії:



І ні слова про вторгнення російських військ в Україну та злочини рашистів в мирних українських містах та селах.



Хоча поки матушка Валентина Корнієнко їздить по окупованих кровожерливою росією містах і прославляє рускій мір, на окупованій території Запорізької області помер її брат – тіло чоловіка тоді не змогли привезти до батьків, як і не вдалося рідним поїхати на похорон. Тим часом батьки Валентини Корнієнко продовжують проживати у селі Оленине на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженка села Оленине на Камінь-Каширщині матушкаїздить з Росії в окупований український Енергодар, прославляє там російську церкву та навіть проводить хресні ходи.Енергодар – це саме те місто, де розташована Запорізька АЕС. Саме там окупанти тримають у полоні цивільних працівників станції. В той же час ця особа робить вигляд, що війни не має, - пише Конкурент з посиланням на сюжет телеканалу «Конкурент TV».Є інформація, що в окупованому Енергодарі Валентина Корнієнко нібито допомогала відбудовувати один з храмів.Матушка щодня виставляє у себе на ютуб каналі кілька відео, із піснями, так званими влогами із життя. Серед усього цього проросійського контенту можемо побачити ось це відео датоване 12 липня 2024 року.На відео сотні людей йдуть хресним ходом по місту Енергодар, яке окуповане росіянами.А тут ось ця так звана матушка дає концерт в Енергодарі на честь казанської ікони Божої матері. Датоване відео 2019 роком.Тобто ще до повномасштабного вторгнення росії жінка їздила у місто, прославляла там російську церкву та усе російське. Шок, що таке може робити уродженка Волині.Відомо, що ця матушка жила у росії ще з 2018 року, а можливо й раніше. Ось таке повідомлення ми знайшли на сайті Єкатеренбурзької єпархії:І ні слова про вторгнення російських військ в Україну та злочини рашистів в мирних українських містах та селах.Хоча поки матушка Валентина Корнієнко їздить по окупованих кровожерливою росією містах і прославляє рускій мір, на окупованій території Запорізької області помер її брат – тіло чоловіка тоді не змогли привезти до батьків, як і не вдалося рідним поїхати на похорон. Тим часом батьки Валентини Корнієнко продовжують проживати у селі Оленине на Волині.

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