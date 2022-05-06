Жителі семи сіл на Волині нарікають на відсутність автобуса. Куди подівся перевізник





Ситуацію намагаються вирішити впродовж 5 років, але поки марно, розповів



Що кажуть місцеві жителі



Марія Газюк мешкає в Солотвині. Звідки до Голоб — 18 кілометрів. З транспорту в дворі є лише велосипед, каже жінка. Тому, за потреби, далеко виїхати з села не може.



"70 років бабі! Ну колись раз можна виїхати? Діти живуть в Луцьку, брат живе один в мене, ще й сліпий і завести до лікарів, і самій поїхати до лікарів. Дві неділі лежала слаба, куда? Нікуда! Лежала, а що було робити", — говорить волинянка.



Оксана Гринь мешкає у Ковелі. До батьків в село Майдан у Голобській громаді їздить двічі на тиждень.



"З міста Ковель дизель-потягом ми, разом з ровером їдемо до Голоб, в Голобах я спускаю ровера і ми їдемо сюди 13,5 км, в село Майдан. Інакшого виходу немає, дуже хотілось, щоб влада виконувала те, що пообіцяла перед виборами", — каже жінка.



Збитковий рейс



Як розповів Суспільному голова Голобської тергромади Сергій Гарбарук, перевізники відмовляються від рейсу, через його збитковість. Обласній владі вирішити ситуацію теж не вдалося.



"Кожен перевізник хоче мати заробіток. Їздить небагато людей, тому кожен перевізник, який був у нас нарікав на те, що рейси збиткові. Ми писали звернення до обласної адміністрації з проханням ці маршрути все-таки організувати, на сьогоднішній день це і їм не вдається", — додав голова.



Зі слів старости Новомосирського старостинського округу Наталії Гуменюк, два роки тому на нетривалий період автобусне сполучення було відновлене



"В 22 році було відновлено сполучення, їздив по маршруті Ковель-Люблинець, але в зв'язку з тим, що маршрут був зі сполученням Ковель-Солотвин-Борщівка, рейс був невигідним і він припинився", — сказала староста.



Що каже перевізник і чи повернуть автобус



Суспільне звернулося за коментарем до перевізника Володимира П'ятенка. З його слів, договір з громадою на перевезення він уклав 8 років тому. Не обслуговує цей маршрут від початку повномасштабної війни, бо бракує транспорту.



«В мене тільки один автобус лишився. Там нема людей, їздив бусік такий, що їм підходив. Вони з ним договорилися, він 3 місяці поїздив і покинув. Треба маленького автобуса, бусіка, а в мене два пазіка, а на них дорого туди їхати», — додав перевізник.



Позиція облдержадміністрації



Начальниця відділу транспорту та пасажирських перевезень департаменту інфраструктури облдержадміністрації Тетяна Матвійчук у коментарі Суспільному розповіла, що автобус сполученням «Ковель-Діброва» є. Про те, що він на даний час не курсує в облдержадміністрації дізналися від голови громади Сергія Гарбарука.



«Це питання будемо вирішувати у найшвидші терміни, бо ми розуміємо потреби людей. 25 вересня будемо викликати перевізника і з'ясовувати, чому на маршруті немає автобуса», — зазначила посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі семи сіл Голобської територіальної громади, а це більше тисячі людей з Дарівки, Партизанського, Старого та Нового Мосира, Діброви, Майдану та Солотвина, не мають жодного транспортного сполучення і з центром громади, і з обласним центром.Ситуацію намагаються вирішити впродовж 5 років, але поки марно, розповів Суспільному голова Голобської територіальної громади Сергій Гарбарук.Що кажуть місцеві жителімешкає в Солотвині. Звідки до Голоб — 18 кілометрів. З транспорту в дворі є лише велосипед, каже жінка. Тому, за потреби, далеко виїхати з села не може."70 років бабі! Ну колись раз можна виїхати? Діти живуть в Луцьку, брат живе один в мене, ще й сліпий і завести до лікарів, і самій поїхати до лікарів. Дві неділі лежала слаба, куда? Нікуда! Лежала, а що було робити", — говорить волинянка.мешкає у Ковелі. До батьків в село Майдан у Голобській громаді їздить двічі на тиждень."З міста Ковель дизель-потягом ми, разом з ровером їдемо до Голоб, в Голобах я спускаю ровера і ми їдемо сюди 13,5 км, в село Майдан. Інакшого виходу немає, дуже хотілось, щоб влада виконувала те, що пообіцяла перед виборами", — каже жінка.Як розповів Суспільному голова Голобської тергромади, перевізники відмовляються від рейсу, через його збитковість. Обласній владі вирішити ситуацію теж не вдалося."Кожен перевізник хоче мати заробіток. Їздить небагато людей, тому кожен перевізник, який був у нас нарікав на те, що рейси збиткові. Ми писали звернення до обласної адміністрації з проханням ці маршрути все-таки організувати, на сьогоднішній день це і їм не вдається", — додав голова.Зі слів старости Новомосирського старостинського округу, два роки тому на нетривалий період автобусне сполучення було відновлене"В 22 році було відновлено сполучення, їздив по маршруті Ковель-Люблинець, але в зв'язку з тим, що маршрут був зі сполученням Ковель-Солотвин-Борщівка, рейс був невигідним і він припинився", — сказала староста.Суспільне звернулося за коментарем до перевізника Володимира П'ятенка. З його слів, договір з громадою на перевезення він уклав 8 років тому. Не обслуговує цей маршрут від початку повномасштабної війни, бо бракує транспорту.«В мене тільки один автобус лишився. Там нема людей, їздив бусік такий, що їм підходив. Вони з ним договорилися, він 3 місяці поїздив і покинув. Треба маленького автобуса, бусіка, а в мене два пазіка, а на них дорого туди їхати», — додав перевізник.Начальниця відділу транспорту та пасажирських перевезень департаменту інфраструктури облдержадміністрації Тетяна Матвійчук у коментарі Суспільному розповіла, що автобус сполученням «Ковель-Діброва» є. Про те, що він на даний час не курсує в облдержадміністрації дізналися від голови громади Сергія Гарбарука.«Це питання будемо вирішувати у найшвидші терміни, бо ми розуміємо потреби людей. 25 вересня будемо викликати перевізника і з'ясовувати, чому на маршруті немає автобуса», — зазначила посадовиця.

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