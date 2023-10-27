Волинські агрогосподарства вже зібрали 1 млн т врожаю

Волинські агрогосподарства вже зібрали 1 млн т врожаю
Волинські аграрії намолотили 1 мільйон тонн зернових та зернобобових з площі 218,7 тис.га.

Інформує Агроправда.

Зокрема, зібрали:

гречки – 1,6 тис. тонн з площі 1,3 тис. га (60%);

кукурудзи – 56 тис. тонн з площі 7 тис. га (16%).

Окрім того, триває збір соняшника та сої, а також копання цукрових буряків. На сьогодні з площі 4 тис.га накопано 180 тис. тонн солодких коренів. Середня урожайність складає 450 ц/га.

А завдяки сприятливим погодним умовам аграрії розпочали посів озимої пшениці під урожай 2025 року

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Теги: урожай, волинь
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