Волинські агрогосподарства вже зібрали 1 млн т врожаю
Сьогодні, 05:15
Волинські аграрії намолотили 1 мільйон тонн зернових та зернобобових з площі 218,7 тис.га.
Інформує Агроправда.
Зокрема, зібрали:
гречки – 1,6 тис. тонн з площі 1,3 тис. га (60%);
кукурудзи – 56 тис. тонн з площі 7 тис. га (16%).
Окрім того, триває збір соняшника та сої, а також копання цукрових буряків. На сьогодні з площі 4 тис.га накопано 180 тис. тонн солодких коренів. Середня урожайність складає 450 ц/га.
А завдяки сприятливим погодним умовам аграрії розпочали посів озимої пшениці під урожай 2025 року
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Інформує Агроправда.
Зокрема, зібрали:
гречки – 1,6 тис. тонн з площі 1,3 тис. га (60%);
кукурудзи – 56 тис. тонн з площі 7 тис. га (16%).
Окрім того, триває збір соняшника та сої, а також копання цукрових буряків. На сьогодні з площі 4 тис.га накопано 180 тис. тонн солодких коренів. Середня урожайність складає 450 ц/га.
А завдяки сприятливим погодним умовам аграрії розпочали посів озимої пшениці під урожай 2025 року
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