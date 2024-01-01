Росія вночі атакувала Київ: пошкоджено будинки, уламки впали на територію дитсадка
Сьогодні, 09:10
Російська армія уночі атакувала Київ.
Як повідомив голова КМВА Сергій Попко, внаслідок атаки в Печерському районі загорілася п'ятиповерхівка.
"Попередньо внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка", – розповів він.
Також там пошкоджено два десятки авто, а ще уламки впали на територію дитсадка.
За даними КМВА, загалом на Київ летіло понад 15 дронів. Бойова робота в повітряному просторі столиці та на його підступах велася протягом 5 годин.
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Як повідомив голова КМВА Сергій Попко, внаслідок атаки в Печерському районі загорілася п'ятиповерхівка.
"Попередньо внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка", – розповів він.
Також там пошкоджено два десятки авто, а ще уламки впали на територію дитсадка.
За даними КМВА, загалом на Київ летіло понад 15 дронів. Бойова робота в повітряному просторі столиці та на його підступах велася протягом 5 годин.
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