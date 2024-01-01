Росія вночі атакувала Київ: пошкоджено будинки, уламки впали на територію дитсадка

Росія вночі атакувала Київ: пошкоджено будинки, уламки впали на територію дитсадка
Російська армія уночі атакувала Київ.

Як повідомив голова КМВА Сергій Попко, внаслідок атаки в Печерському районі загорілася п'ятиповерхівка.

"Попередньо внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка", – розповів він.

Також там пошкоджено два десятки авто, а ще уламки впали на територію дитсадка.

За даними КМВА, загалом на Київ летіло понад 15 дронів. Бойова робота в повітряному просторі столиці та на його підступах велася протягом 5 годин.


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Теги: Росія, Україна, війна
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