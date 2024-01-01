Українські воїни збили 66 дронів та 4 ракети
Сьогодні, 09:45
Уночі українська протиповітряна оборона збила 66 "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
У ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.
Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу «Shahed» Райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел та Курськ.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).
Один із безпілотників повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.
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Про це повідомили у Повітряних силах України.
У ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.
Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу «Shahed» Райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел та Курськ.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).
Один із безпілотників повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.
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