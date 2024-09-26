Росія запускала «Кинджали»





О 10:01 військові повідомили про ракету курсом на Хмельницьку область. Через дві хвилини вони попередили про запуск ще однієї ракети, пише



Через зліт ракетоносія МіГ тривога оголошена по всій країні.



Нагадаємо, що сьогодні вночі російська армія атакувала дронами і ракетами. Ворог запустив шість ракет і 78 БпЛА. Захисники збили чотири ракети та 66 дронів. Ще вісім БпЛА втрачені локаційно.



У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять будинків і 20 авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія близько 10 години запустила по Україні "Кинджали". Про це повідомили в Повітряних силах.О 10:01 військові повідомили про ракету курсом на Хмельницьку область. Через дві хвилини вони попередили про запуск ще однієї ракети, пише LB.ua Через зліт ракетоносія МіГ тривога оголошена по всій країні.Нагадаємо, що сьогодні вночі російська армія атакувала дронами і ракетами. Ворог запустив шість ракет і 78 БпЛА. Захисники збили чотири ракети та 66 дронів. Ще вісім БпЛА втрачені локаційно.У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять будинків і 20 авто.

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