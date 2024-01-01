Зеленський зустрівся з Байденом. Про що говорили?

Володимир Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зустрівся з президентом США Джо Байденом.



Про це повідомили в Офісі президента, пише



Президенти домовилися обговорити український план перемоги під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня.



Зеленський з Байденом також обговорили ситуацію в Україні, зокрема на фронті.



Президенти взяли участь у зустрічі у форматі «Групи семи» + Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.



Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський вже представив свій план перемоги двопартійній делегації Конгресу США.



План перемоги



Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.



Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру».



Цей план Україна представить міжнародним партнерам. Зокрема, для цього президент у вересні зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.



«Цей план — про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів, і, як на мене, це добре. Кожен пункт залежатиме від рішення Байдена», — наголошував Зеленський у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією.



Він також розповів, що український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українина полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зустрівся з президентом СШАПро це повідомили в Офісі президента, пише Громадське Президенти домовилися обговоритипід час перемовин у Вашингтоні 26 вересня.Зеленський з Байденом також обговорили ситуацію в Україні, зокрема на фронті.Президенти взяли участь у зустрічі у форматі «Групи семи» + Україна, під час якої понад 30 країн і Європейський Союз ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський вже представив свій план перемоги двопартійній делегації Конгресу США.Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру».Цей план Україна представить міжнародним партнерам. Зокрема, для цього президент у вересні зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом.«Цей план — про Україну, про наших вояків. Там небагато пунктів, і, як на мене, це добре. Кожен пункт залежатиме від рішення Байдена», — наголошував Зеленський у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією.Він також розповів, що український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки.

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