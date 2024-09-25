Є ризик атак росії на Рівненську чи Хмельницьку АЕС, - Дуда

Анджей Дуда вважає, що треба враховувати небезпеку нападу Росії на українські АЕС.



Про це повідомляє PAP, пише



Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував слова українського колеги Володимира Зеленського, який повідомив, що Росія планує атаки на українські АЕС за допомогою "держав-сателітів".



"Є ризик атак на інші електростанції – Рівненську чи Хмельницьку – і ми повинні це враховувати", – зазначив Дуда.



На думку польського президента, якщо здійсняться такі атаки, Польща повинна буде “негайно втрутитися і викликати експертів”.



Володимир Зеленський повідомив, що Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС.



На Генасамблеї президент сказав, що Росія знищила всю теплорозподільчу генерацію, а тепер готується бити по АЕС, аби відрізати реактори від мережі.



Як повідомили в Енергоатомі, цієї ночі зафіксовано проліт ударного БПЛА на критично низькій висоті біля промислового майданчику Рівненської АЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщівважає, що треба враховувати небезпеку нападу Росії на українські АЕС.Про це повідомляє PAP, пише LB.ua Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував слова українського колеги Володимира Зеленського, який повідомив, щоза допомогою "держав-сателітів"."Є ризик атак на інші електростанції – Рівненську чи Хмельницьку – і ми повинні це враховувати", – зазначив Дуда.На думку польського президента, якщо здійсняться такі атаки, Польща повинна буде “негайно втрутитися і викликати експертів”.Володимир Зеленський повідомив, що Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС.На Генасамблеї президент сказав, що Росія знищила всю теплорозподільчу генерацію, а тепер готується бити по АЕС, аби відрізати реактори від мережі.Як повідомили в Енергоатомі, цієї ночі зафіксовано проліт ударного БПЛА на критично низькій висоті біля промислового майданчику Рівненської АЕС.

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