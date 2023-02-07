У селі на Волині горіла церква
Сьогодні, 10:21
Сьогодні, 26 вересня, близько 5:00 до поліції надійшло повідомлення про пожежу церкви у селі Старі Кошари Ковельського району.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Працівники ДСНС ліквідували пожежу. Ніхто з людей не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.
До огляду місця події залучені експерти Волинського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Працівники ДСНС ліквідували пожежу. Ніхто з людей не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.
До огляду місця події залучені експерти Волинського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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