У селі на Волині горіла церква

У селі на Волині горіла церква
Сьогодні, 26 вересня, близько 5:00 до поліції надійшло повідомлення про пожежу церкви у селі Старі Кошари Ковельського району.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Працівники ДСНС ліквідували пожежу. Ніхто з людей не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.

До огляду місця події залучені експерти Волинського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У селі на Волині горіла церква


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Теги: Волинь, церква, пожежа
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