У селі на Волині горіла церква





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Працівники ДСНС ліквідували пожежу. Ніхто з людей не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.



До огляду місця події залучені експерти Волинського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 вересня, близько 5:00 до поліції надійшло повідомлення про пожежу церкви у селі Старі Кошари Ковельського району.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Працівники ДСНС ліквідували пожежу. Ніхто з людей не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.До огляду місця події залучені експерти Волинського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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