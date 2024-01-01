На Хмельниччині росія атакувала інфраструктурні об'єкти
Сьогодні, 12:37
Росія намагалася завдати ракетної атаки по об'єктах інфраструктури Хмельницької області.
Про це повідомили у ОВА.
"Внаслідок атаки рф було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області. На місце події виїхали усі відповідні служби. Також відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає.
Дякую ЗСУ! Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.
Уночі під час повітряної тривоги, сили ППО над Хмельниччиною збили 3 "шахеди".
Сьогодні вночі російська армія атакувала дронами і ракетами.
Захисники збили чотири ракети та 66 дронів.
У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять будинків і 20 авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ОВА.
"Внаслідок атаки рф було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області. На місце події виїхали усі відповідні служби. Також відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає.
Дякую ЗСУ! Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.
Уночі під час повітряної тривоги, сили ППО над Хмельниччиною збили 3 "шахеди".
Сьогодні вночі російська армія атакувала дронами і ракетами.
Захисники збили чотири ракети та 66 дронів.
У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять будинків і 20 авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Хмельниччині росія атакувала інфраструктурні об'єкти
Сьогодні, 12:37
У США «не вражені» планом перемоги України, – WSJ
Сьогодні, 12:09
Є ризик атак росії на Рівненську чи Хмельницьку АЕС, - Дуда
Сьогодні, 11:44
Зеленський зустрівся з Байденом. Про що говорили?
Сьогодні, 11:10
У селі на Волині горіла церква
Сьогодні, 10:21