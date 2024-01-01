На Хмельниччині росія атакувала інфраструктурні об'єкти





Про це



"Внаслідок атаки рф було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області. На місце події виїхали усі відповідні служби. Також відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає.

Дякую ЗСУ! Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.



Уночі під час повітряної тривоги, сили ППО над Хмельниччиною збили 3 "шахеди".



Сьогодні вночі російська армія атакувала дронами і ракетами.



Захисники збили чотири ракети та 66 дронів.



У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять будинків і 20 авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія намагалася завдати ракетної атаки по об'єктах інфраструктури Хмельницької області.Про це повідомили у ОВА."Внаслідок атаки рф було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області. На місце події виїхали усі відповідні служби. Також відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає.Дякую ЗСУ! Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.Уночі під час повітряної тривоги, сили ППО над Хмельниччиною збили 3 "шахеди".Сьогодні вночіЗахисники збили чотири ракети та 66 дронів.У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять будинків і 20 авто.

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