На Хмельниччині росія атакувала інфраструктурні об'єкти

На Хмельниччині росія атакувала інфраструктурні об'єкти
Росія намагалася завдати ракетної атаки по об'єктах інфраструктури Хмельницької області.

Про це повідомили у ОВА.

"Внаслідок атаки рф було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області. На місце події виїхали усі відповідні служби. Також відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає.
Дякую ЗСУ! Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.

Уночі під час повітряної тривоги, сили ППО над Хмельниччиною збили 3 "шахеди".

Сьогодні вночі російська армія атакувала дронами і ракетами.

Захисники збили чотири ракети та 66 дронів.

У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять будинків і 20 авто.

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Теги: Росія, Україна, війна
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