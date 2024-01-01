Воїна з Волині Сергія Войтовича посмертно нагородили орденом «За мужність»

Сергія Войтовича посмертно нагородили орденом "За мужність".



Про це Борис Карпус.



"Орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно присвоєно нашому Захиснику, молодшому сержанту Національної гвардії України Сергію Войтовичу з Нововолинська. Вчора нагороду вручили дружині та сину загиблого Героя.



Світла памʼять і низький уклін Сергію!" - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїна з Волиніпосмертно нагородили орденом "За мужність".Про це повідомив міський голова Нововолинська"Орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно присвоєно нашому Захиснику, молодшому сержанту Національної гвардії України Сергію Войтовичу з Нововолинська. Вчора нагороду вручили дружині та сину загиблого Героя.Світла памʼять і низький уклін Сергію!" - йдеться в повідомленні.

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