Воїна з Волині Сергія Войтовича посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 13:25
Воїна з Волині Сергія Войтовича посмертно нагородили орденом "За мужність".
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно присвоєно нашому Захиснику, молодшому сержанту Національної гвардії України Сергію Войтовичу з Нововолинська. Вчора нагороду вручили дружині та сину загиблого Героя.
Світла памʼять і низький уклін Сергію!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно присвоєно нашому Захиснику, молодшому сержанту Національної гвардії України Сергію Войтовичу з Нововолинська. Вчора нагороду вручили дружині та сину загиблого Героя.
Світла памʼять і низький уклін Сергію!" - йдеться в повідомленні.
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